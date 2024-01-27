Ротенберг о возможной встрече с ЦСКА в первом раунде плей-офф: «Придерживаюсь принципа – не выбирать, с кем играть. СКА сыграет с любой командой – абсолютно без разницы»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг оценил возможную встречу СКА и ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

На данный момент СКА находится на первой позиции в таблице Западной конференции, ЦСКА – на седьмой.

КХЛ разводило конференции в плей-офф, чтобы СКА и ЦСКА постоянно не играли в финале Запада, а теперь вы можете схлестнуться уже в первом раунде. Как отнесетесь к такому сюрпризу?

– Наша задача – побеждать в каждом матче. Я всегда придерживаюсь принципа – никогда не выбирать, с кем мы будем играть.

Сыграем с любой командой в первом раунде. Абсолютно без разницы.

Мы сконцентрированы на своей игре, наша задача – выиграть каждый матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

4 комментария
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Странно, что он сказал "я придерживаюсь принципа", а не "я придерживаюсь системы"
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+2
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Странно, что он сказал "я придерживаюсь принципа", а не "я придерживаюсь системы"
Какой ты меткий
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👍
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С.КА опасный
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