Ротенберг о возможной встрече с ЦСКА в первом раунде плей-офф: «Придерживаюсь принципа – не выбирать, с кем играть. СКА сыграет с любой командой – абсолютно без разницы»

Роман Ротенберг оценил возможную встречу СКА и ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

На данный момент СКА находится на первой позиции в таблице Западной конференции, ЦСКА – на седьмой.

– разводило конференции в плей-офф, чтобы СКА и постоянно не играли в финале Запада, а теперь вы можете схлестнуться уже в первом раунде. Как отнесетесь к такому сюрпризу?

– Наша задача – побеждать в каждом матче. Я всегда придерживаюсь принципа – никогда не выбирать, с кем мы будем играть.

Сыграем с любой командой в первом раунде. Абсолютно без разницы.

Мы сконцентрированы на своей игре, наша задача – выиграть каждый матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.