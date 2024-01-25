Пашков о России и международных турнирах: «Мы сами испортили отношение – дело Федотова, публикация ЦСКА. Такие вещи быстро не проходят»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков ответил, может ли Россия вернуться на международные турниры.

– Верите ли вы, что сборную России могут вернуть в ближайшее время, как Израиль?

– Нет, я не верю, слишком тяжелая ситуация международная, мало того, международная.

Я думаю, что мы в значительной степени сами испортили отношение, наша хоккейная организация, которая у нас здесь внутри существует – я не хочу сказать ФХР, кроме ФХР, у нас есть еще целый ряд организаций.

Они испортили отношения с Международной федерации хоккея. Такие вещи быстро не проходят, они имеют последствия, что мы сейчас и наблюдаем.

И дело Федотова, и публикация руководства ЦСКА в адрес президента ИИХФ – были сделаны определенные шаги. И я думаю, что мы сейчас наблюдаем последствия, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

6 комментариев
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Нифига дед качнул, чуть лодка не перевернулась.
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Понемногу начинают прорезаться пока робкие,но адекватные высказывания,наломали дров клятый Запад и тд теперь годами будем разгребать
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Они начали, мы ответили им(дело Федотова тоже). Или предлагал все терпеть? Как Израиль не будет, все таки не вассалы США.
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Во юморист Пашков)) Можно подумать, если б ЦСКА не разрешил Федотову играть в КХЛ, то сразу нас и на ЧМ....и на кубок Канады обратно взяли?))) Вроде уж пожилой, а наивный как дитё
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Ответ amurseff03
Они начали, мы ответили им(дело Федотова тоже). Или предлагал все терпеть? Как Израиль не будет, все таки не вассалы США.
Да что ж такое, и тут США виновато! Не устали везде внешних врагов искать? Всё не дают России-матушке развиваться, боятся и завидуют нам.
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