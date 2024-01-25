Пашков о России и международных турнирах: «Мы сами испортили отношение – дело Федотова, публикация ЦСКА. Такие вещи быстро не проходят»

Александр Пашков ответил, может ли Россия вернуться на международные турниры.

– Верите ли вы, что сборную России могут вернуть в ближайшее время, как Израиль?

– Нет, я не верю, слишком тяжелая ситуация международная, мало того, международная.

Я думаю, что мы в значительной степени сами испортили отношение, наша хоккейная организация, которая у нас здесь внутри существует – я не хочу сказать ФХР, кроме ФХР, у нас есть еще целый ряд организаций.

Они испортили отношения с Международной федерации хоккея. Такие вещи быстро не проходят, они имеют последствия, что мы сейчас и наблюдаем.

И дело Федотова, и публикация руководства ЦСКА в адрес президента ИИХФ – были сделаны определенные шаги. И я думаю, что мы сейчас наблюдаем последствия, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.