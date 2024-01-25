Василий Глотов: «СКА займет первое место в регулярке и будет идти за Кубком Гагарина. Готов играть с любой командой – хоть из НХЛ»

Василий Глотов заявил, что готов играть в плей-офф хоть с командой НХЛ.

СКА обыграл « » (7:0) в матче Фонбет чемпионата .

– Итоговый счет 7:0. Было ли желание сделать счет еще крупнее?

– Моментов много было. Я всегда голодный до голов. Вся тройка наша такая. Мы, конечно, хотим больше. И наша тройка забила четыре гола, но мы голодные до голов.

– Вы набрали сотое очко в КХЛ. Для вас индивидуальные показатели имеют значение? Или работа на команду главнее?

– Команда всегда на первом месте. Это не обсуждается. О том, что я набрал 100 очков, мне пресс-атташе после первого периода сказал.

Я не знал об этом. Приятно. Двигаемся дальше. Здесь так же, как и до голов – я голодный. Есть что доказывать. Остаюсь голоден.

– СКА может сыграть с на первом этапе плей-офф…

– Прекрасно. А так для меня нет разницы, с кем играть. Я хочу побеждать, выиграть . Готов играть с любой командой, хоть из .

Не хочу загадывать, кто нам попадется в плей-офф. У нас есть одна цель в команде, мы от нее не отступаем. Как будет, так будет.

Я смотрю таблицу. Мы хотим первое место занять. Мы идем к этому. Через некоторые сложности проходим. Но ничего страшного.

Мы займем первое место по итогам регулярного чемпионата и будем идти за Кубком Гагарина, – сказал нападающий СКА Василий Глотов.