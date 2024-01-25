Василий Глотов: «СКА займет первое место в регулярке и будет идти за Кубком Гагарина. Готов играть с любой командой – хоть из НХЛ»

Теги ЦСКА СКА НХЛ КХЛ Барыс Кубок Гагарина Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов заявил, что готов играть в плей-офф хоть с командой НХЛ.

СКА обыграл «Барыс» (7:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Итоговый счет 7:0. Было ли желание сделать счет еще крупнее?

– Моментов много было. Я всегда голодный до голов. Вся тройка наша такая. Мы, конечно, хотим больше. И наша тройка забила четыре гола, но мы голодные до голов.

– Вы набрали сотое очко в КХЛ. Для вас индивидуальные показатели имеют значение? Или работа на команду главнее?

– Команда всегда на первом месте. Это не обсуждается. О том, что я набрал 100 очков, мне пресс-атташе после первого периода сказал.

Я не знал об этом. Приятно. Двигаемся дальше. Здесь так же, как и до голов – я голодный. Есть что доказывать. Остаюсь голоден.

– СКА может сыграть с ЦСКА на первом этапе плей-офф…

– Прекрасно. А так для меня нет разницы, с кем играть. Я хочу побеждать, выиграть Кубок Гагарина. Готов играть с любой командой, хоть из НХЛ.

Не хочу загадывать, кто нам попадется в плей-офф. У нас есть одна цель в команде, мы от нее не отступаем. Как будет, так будет.

Я смотрю таблицу. Мы хотим первое место занять. Мы идем к этому. Через некоторые сложности проходим. Но ничего страшного.

Мы займем первое место по итогам регулярного чемпионата и будем идти за Кубком Гагарина, – сказал нападающий СКА Василий Глотов.

23 комментария
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Шиз
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СКА выйдет в плей-офф, но там прям будет глотов
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Чувствуется рука тренера
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Чет на этой неделе даже Канаду пока не разгромили. Хотя - завтра пятница, там может и пойдут исторические речи
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ну играть то готов. сан-хосе тоже готов играть с любой командой нхл. да что там говорить, условный молот-прикамье, тоже готов, но тут на своих условиях.
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Сказал Василий Заглотов...
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Я, в принципе, тоже готов драться с любым, хоть с Биволом.
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Ответ Ебздрогыч
СКА выйдет в плей-офф, но там прям будет глотов
тоооонко! одобряю!
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Ответ Maxim Shumov
Чет на этой неделе даже Канаду пока не разгромили. Хотя - завтра пятница, там может и пойдут исторические речи
плохо ты питерские отходняки знаешь. жди ближе полудня субботы.
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Вылет во втором круге. С таким-то тренером.
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Ротен заразен. Вчера Никишина опустили с небес ( возомнил себя бессмертным ) и тебя вылечат.
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После выигрыша великого барыса заглотова понесло. Или пронесло?
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Чувствуется Система)
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Glotov vs NHL
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"- Ты втираешь мне какую-то дичь"
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