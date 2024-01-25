«Амур» рассчитывает потратить 900 млн рублей на зарплаты в сезоне-2024/25 («СЭ»)
«Амур» рассчитывает потратить 900 млн рублей на зарплаты в следующем сезоне.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Именно этой суммой ограничен потолок зарплат КХЛ. Отмечается, что на данный момент зарплатная ведомость клуба составляет около 650 млн рублей в год.
Команда занимает 10-е место в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 53 очка после 54 матчей.
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед «Амуром» задачу выиграть Кубок Гагарина к 2026 году.
Если таким хоккеистам как Хохлачеву платить - 75, Бродхерсту - 70, а Коршкову - 55, ничего дельного не выйдет.