«Амур» рассчитывает потратить 900 млн рублей на зарплаты в сезоне-2024/25 («СЭ»)

Теги Амур КХЛ Спорт-Экспресс деньги потолок зарплат Хоккей

«Амур» рассчитывает потратить 900 млн рублей на зарплаты в следующем сезоне.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Именно этой суммой ограничен потолок зарплат КХЛ. Отмечается, что на данный момент зарплатная ведомость клуба составляет около 650 млн рублей в год.

Команда занимает 10-е место в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 53 очка после 54 матчей. 

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед «Амуром» задачу выиграть Кубок Гагарина к 2026 году.

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10 комментариев
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Ну а че, хозяин барин. Только и от этого толку не будет
+8
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+8
Ответ HockeyMan
Ну а че, хозяин барин. Только и от этого толку не будет
именно потратить
+6
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+6
Я такого бардака и свинороя на дорогах как этой зимой не видел с 2003 года в Хабаровске. Зато в Амур Хохлачева с Бродхерстом подписали. Интересно есть ли тут взаимосвязь, а также что будет с городом в следующем году?)))
+4
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+4
Учитывая "районный коэффициент" 900 млн., в Харабовске ≠ 900 млн., в европейской части, игроков труднее заманивать, только повышенной зарплатой.
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Я готов принять команду в качестве генерального менеджера. Воровать мне не интересно, а вот вывести Амур сначала в плей-офф, а потом и в финал Кубка — да, интересно.
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Ответ Дима Миронов
ага в этом году идеально потратили 70 млн на Бродхерста
да и Хохлачева удачно подписали!))
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ага в этом году идеально потратили 70 млн на Бродхерста
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смехотворно, лучше с балкона выбросить эти деньги, толку будет больше
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И все-равно не выйти в Плей-офф.
Если таким хоккеистам как Хохлачеву платить - 75, Бродхерсту - 70, а Коршкову - 55, ничего дельного не выйдет.
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