«Амур» рассчитывает потратить 900 млн рублей на зарплаты в сезоне-2024/25 («СЭ»)

«Амур» рассчитывает потратить 900 млн рублей на зарплаты в следующем сезоне.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Именно этой суммой ограничен потолок зарплат КХЛ. Отмечается, что на данный момент зарплатная ведомость клуба составляет около 650 млн рублей в год.

Команда занимает 10-е место в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 53 очка после 54 матчей.

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