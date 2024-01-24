Мартемьянов о двух поражениях от «Салавата»: «Везет сильнейшим. Очень упорные игры – кость в кость, шайба в шайбу»

Теги Салават Юлаев Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги игры с «Салаватом Юлаевым».

Хабаровский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3 Б). 21 января «Амур» тоже уступил «Салавату» (2:3 ОТ). 

«Везет сильнейшим. Очень упорные игры с «Салаватом». Кость в кость, шайба в шайбу.

Благодарен команде за большое количество блокированных бросков. Хромает, конечно, реализация моментов. Могли счет сделать более комфортным для нас, но соперник – мастеровитые ребята, реализовали большинство и шли до конца.

По игре обе команды выглядели очень прилично. И по организации, и по прессингу, и по прохождению средней зоны. Взяли очко, двигаемся дальше, будем стараться выигрывать», – сказал Мартемьянов

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1 комментарий
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Хотелось бы услышать, что там с воротами у вас, которые сдвинул Бобков?
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