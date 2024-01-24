Мартемьянов о двух поражениях от «Салавата»: «Везет сильнейшим. Очень упорные игры – кость в кость, шайба в шайбу»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги игры с «Салаватом Юлаевым».

Хабаровский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3 Б). 21 января « » тоже уступил « » (2:3 ОТ).

«Везет сильнейшим. Очень упорные игры с «Салаватом». Кость в кость, шайба в шайбу.

Благодарен команде за большое количество блокированных бросков. Хромает, конечно, реализация моментов. Могли счет сделать более комфортным для нас, но соперник – мастеровитые ребята, реализовали большинство и шли до конца.

По игре обе команды выглядели очень прилично. И по организации, и по прессингу, и по прохождению средней зоны. Взяли очко, двигаемся дальше, будем стараться выигрывать», – сказал .