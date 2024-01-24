Козлов о победе над «Амуром»: «Наши ребята проявили характер: сравняли 6 на 5 в конце, много моментов в овертайме. Нашли новых буллитеров, которые реализовали попытки»

Теги Салават Юлаев Амур Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Амуром».

Уфимская команда одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 Б). 

«Тяжелый матч был, «Амур» хорошо оборонялся. Создавали плотность в средней зоне, много брали на себя бросков. Но наши ребята проявили характер: сравняли шесть на пять в конце, много моментов в овертайме.

Буллиты исполнили, нашли новых буллитеров, которые смогли реализовать попытки. Неплохое начало долгого выезда», – сказал Козлов

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2 комментария
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Сегодня с буллитами было неплохо.
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Должны были побеждать и победили, но не без проблем.
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