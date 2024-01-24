Козлов о победе над «Амуром»: «Наши ребята проявили характер: сравняли 6 на 5 в конце, много моментов в овертайме. Нашли новых буллитеров, которые реализовали попытки»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Амуром».
Уфимская команда одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 Б).
«Тяжелый матч был, «Амур» хорошо оборонялся. Создавали плотность в средней зоне, много брали на себя бросков. Но наши ребята проявили характер: сравняли шесть на пять в конце, много моментов в овертайме.
Буллиты исполнили, нашли новых буллитеров, которые смогли реализовать попытки. Неплохое начало долгого выезда», – сказал Козлов.