Никитин про 1:2 от «Сочи»: «Вина на всех, командный вид спорта. Начиная с меня. «Локомотив» пока что не может сопоставить желания с возможностями»

Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Сочи».

«Локомотив» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

– « » поздравляю с победой. Наверное, дальше лучше ответить на вопросы.

– Много говорили о недонастрое. Как это происходит?

– Здесь вина на всех, это командный вид спорта. Начиная с меня, конечно. Пока не можем сопоставить наши желания с нашими возможностями.

Точки роста – явные, видно, что нам нужно: не хватает мастерства, значит, настрой должен быть запредельный. Все через это проходят.

– Нет ли проблемы, что к плей-офф команда подходит с одним вратарем?

– Скажу так: команда всегда выходит с одним вратарем. С этим нет проблем. Все равно выигрывают лидеры, воины выигрывают плей-офф.

– Перестановками в звеньях пытались найти что-то новое?

– Мы, во-первых, хотели посмотреть, что Березкин может показать без своих взрослых партнеров.

Все прокрутили, посмотрели, поменяли все тройки за игру, определенные сочетания.

Не сказать, что они новые какие-то, но информацию получили, – сказал главный тренер « » .