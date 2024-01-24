Никитин про 1:2 от «Сочи»: «Вина на всех, командный вид спорта. Начиная с меня. «Локомотив» пока что не может сопоставить желания с возможностями»
Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Сочи».
«Локомотив» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– «Сочи» поздравляю с победой. Наверное, дальше лучше ответить на вопросы.
– Много говорили о недонастрое. Как это происходит?
– Здесь вина на всех, это командный вид спорта. Начиная с меня, конечно. Пока не можем сопоставить наши желания с нашими возможностями.
Точки роста – явные, видно, что нам нужно: не хватает мастерства, значит, настрой должен быть запредельный. Все через это проходят.
– Нет ли проблемы, что к плей-офф команда подходит с одним вратарем?
– Скажу так: команда всегда выходит с одним вратарем. С этим нет проблем. Все равно выигрывают лидеры, воины выигрывают плей-офф.
– Перестановками в звеньях пытались найти что-то новое?
– Мы, во-первых, хотели посмотреть, что Березкин может показать без своих взрослых партнеров.
Все прокрутили, посмотрели, поменяли все тройки за игру, определенные сочетания.
Не сказать, что они новые какие-то, но информацию получили, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.