Никитин про 1:2 от «Сочи»: «Вина на всех, командный вид спорта. Начиная с меня. «Локомотив» пока что не может сопоставить желания с возможностями»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Сочи Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Сочи».

«Локомотив» уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– «Сочи» поздравляю с победой. Наверное, дальше лучше ответить на вопросы.

– Много говорили о недонастрое. Как это происходит?

– Здесь вина на всех, это командный вид спорта. Начиная с меня, конечно. Пока не можем сопоставить наши желания с нашими возможностями.

Точки роста – явные, видно, что нам нужно: не хватает мастерства, значит, настрой должен быть запредельный. Все через это проходят.

– Нет ли проблемы, что к плей-офф команда подходит с одним вратарем?

– Скажу так: команда всегда выходит с одним вратарем. С этим нет проблем. Все равно выигрывают лидеры, воины выигрывают плей-офф. 

– Перестановками в звеньях пытались найти что-то новое?

– Мы, во-первых, хотели посмотреть, что Березкин может показать без своих взрослых партнеров.

Все прокрутили, посмотрели, поменяли все тройки за игру, определенные сочетания.

Не сказать, что они новые какие-то, но информацию получили, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
с этим Локомотивом все понятно, верните тот что был в воскресенье
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий