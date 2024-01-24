Максим Рыбин: «Кучеров – настоящая звезда с хоккейным интеллектом. Не удивлюсь, если он наберет 150 очков за сезон, ему это под силу»

Теги Тампа-Бэй Максим Рыбин Евгений Малкин НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Максим Рыбин оценил игру Никиты Кучерова в этом сезоне НХЛ.

Нападающий «Тампы» набрал 80 (31+49) очков в 47 матчах и лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. 

«Кучеров – настоящая звезда с хоккейным интеллектом. Голы голами, но какую передачу он отдал на Хедмана в прошлом матче с «Детройтом»! Это просто потрясающе, такое надо вводить в просмотры в детско-юношеских школах. Что касается его результативности, то лидер и должен так играть. Не удивлюсь, если он наберет 150 очков за сезон, ему это под силу. Никита эмоционально устойчивый, и я не вижу, чтобы он где-то нервничал.

Думаю, что Кучеров из тех же людей, что и Малкин. Он бы и сам не хотел, чтобы ему уделяли слишком много внимания. Но давайте не забывать и про Панарина, который забил 29 голов и набрал 63 очка.

Можно ли сказать, что Никита – лицо нашего хоккея в НХЛ на данный момент? На сегодняшний день он сильнейший в лиге по очкам, и среди русских хоккеистов он абсолютно точно играет лучше всех», – сказал бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин.

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7 комментариев
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Ответ Al561
150 мало реально, почти чудо, это 2 очка за игру, Харт однозначно. Реально 130-135, и не факт, что этого хватит, чтоб затащить Тампу в ПО.
Тампа и без вайлдкарда должна в плей-офф зайти, уже всё более-менее хорошо идёт. 6 побед в 7 последних матчах.
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Ответ Al561
150 мало реально, почти чудо, это 2 очка за игру, Харт однозначно. Реально 130-135, и не факт, что этого хватит, чтоб затащить Тампу в ПО.
Ну такое кстати уже было с сезоном в 128 очков. На последних 30-ти матчах он как раз и выбивал по 2 за матч. Т.е. может на самом деле. Ну и конечно факт, если Кучеров не сбавит, то Тампа в ПО по любому. Потому что уже набирает форму Вася через игры, войдут в строй Сергачев с Чернаком. Главное им сейчас не упасть уж совсем. Тампа играет сейчас без 2-х ведущих защитников на которых много что завязано!
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Вряд ли конечно.
Но если 130+ наберёт, будет очень круто.
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150 мало реально, почти чудо, это 2 очка за игру, Харт однозначно.
Реально 130-135, и не факт, что этого хватит, чтоб затащить Тампу в ПО.
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Да мы тут в комментариях каждый тур пишем "по графику 137 очков". Какие 150, чел?)
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Ответ Al561
150 мало реально, почти чудо, это 2 очка за игру, Харт однозначно. Реально 130-135, и не факт, что этого хватит, чтоб затащить Тампу в ПО.
Хотя в прошедшей игре с ФФ Кучеров играл в большинстве и во второй бригаде (и гол забил), а общее игровое время составило больше 24 мин.
Похоже Купер будет его выжимать по максимуму, чтоб попасть в ПО.
Чисто математически он сейчас идет на 53 гола и 138 очков.
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Ответ Al561
Хотя в прошедшей игре с ФФ Кучеров играл в большинстве и во второй бригаде (и гол забил), а общее игровое время составило больше 24 мин. Похоже Купер будет его выжимать по максимуму, чтоб попасть в ПО. Чисто математически он сейчас идет на 53 гола и 138 очков.
Да с чего бы нереально, ему надо набирать по 2 очка в среднем за игру. Кучеров УЖЕ показывал что ЭТО реально. Кстати вот больше в лиге таких игроков нет. Поэтому на дистанции я думаю новый Мак отдыхать будет:) Думаю будет 140+ на самом деле.
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