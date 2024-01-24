Максим Рыбин: «Кучеров – настоящая звезда с хоккейным интеллектом. Не удивлюсь, если он наберет 150 очков за сезон, ему это под силу»

Максим Рыбин оценил игру Никиты Кучерова в этом сезоне НХЛ.

Нападающий « » набрал 80 (31+49) очков в 47 матчах и лидирует в списке лучших бомбардиров лиги.

«Кучеров – настоящая звезда с хоккейным интеллектом. Голы голами, но какую передачу он отдал на Хедмана в прошлом матче с «Детройтом»! Это просто потрясающе, такое надо вводить в просмотры в детско-юношеских школах. Что касается его результативности, то лидер и должен так играть. Не удивлюсь, если он наберет 150 очков за сезон, ему это под силу. Никита эмоционально устойчивый, и я не вижу, чтобы он где-то нервничал.

Думаю, что из тех же людей, что и . Он бы и сам не хотел, чтобы ему уделяли слишком много внимания. Но давайте не забывать и про , который забил 29 голов и набрал 63 очка.

Можно ли сказать, что Никита – лицо нашего хоккея в на данный момент? На сегодняшний день он сильнейший в лиге по очкам, и среди русских хоккеистов он абсолютно точно играет лучше всех», – сказал бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин.