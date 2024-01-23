Бержерон опроверг информацию о возвращении в хоккей: «Этого не произойдет. Я не собираюсь возвращаться»
Патрис Бержерон опроверг информацию о возвращении в хоккей.
«Нет, этого не произойдет. Я не собираюсь возвращаться и не пытаюсь вернуться», – сказал бывший нападающий.
Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры в 2023 году.
Канадский центральный нападающий выступал за «Бостон» на протяжении всей карьеры в НХЛ.
Бержерон дебютировал в НХЛ в сезоне-2003/04 и провел 19 сезонов в лиге в общей сложности.
За карьеру нападающий набрал 1040 (427+613) очков в 1294 матчах в регулярных чемпионатах. В плей-офф – 128 (50+78) баллов в 170 играх.