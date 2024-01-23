Кин о матче с «Ак Барсом»: «Ковальчук – большая часть команды, отличный парень и вне льда. Здорово, что он забил»

Джоуи Кин высказался о поражении в матче против «Ак Барса» (3:4 Б).

– Крайне зрелищная игра, мы дважды вели, но затем пришлось отыгрываться. Им пошла на руку пауза в середине третьего периода, забили хорошим броском. Но нас это не сломило, классно сработали и перевели игру в овертайм.

Было бы круто, если решили вопрос в овертайме, когда были в большинстве. Но как есть. Честно, я не знал, что до этого мы не забили ни одного буллита!

– Как Ковальчук?

– – большая часть нашей команды, отличный парень и вне льда. Здорово, что он забил.

– Что было наиболее сложным при адаптации после Северной Америки за эти 1,5 года?

– Наверное, перелеты и размер площадок, хотя сейчас, как я понял, практически везде канадский размер.

– Тебя удивляет, как и Менелла, что здесь едят пасту с кетчупом? А Уил говорит, что зимой всюду жара в помещениях и квартирах.

– Да, это прикольно, и то, что зимой топят по максимуму, я согласен (улыбается).

– Сможет ли побить рекорд?

– Да, было бы круто, если он это сделает в таком возрасте. 65 голов? Думаю, за пару сезонов он справится, – сказал защитник « » .