Форвард «Зенита» Сергеев о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Верю, но будет очень тяжело. Сезон не задался, но «Вашингтон» сделает все, чтобы это произошло»

Теги Зенит Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Иван Сергеев Хоккей

Иван Сергеев ответил, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Чем еще занимаете свободное время? Читаете, смотрите что-нибудь?

– Либо до первой тренировки, либо после нее смотрю большой теннис — сейчас идет Открытый чемпионат Австралии, интересно следить за ним.

Взял с собой хоккейную книгу про Уэйна Гретцки. Чуть-чуть помню его карьеру, много читал о нем, и с этой книгой тоже хочется познакомиться, потому что это был великий игрок.

– Верите, что Александр Овечкин побьет его рекорд по забитым шайбам в НХЛ?

– Верю, но это будет очень тяжело.

У него много травм, сезон как-то не задался, но, думаю, «Вашингтон» сделает все для того, чтобы это произошло.

И сам Гретцки в интервью говорил, что хотел бы, чтобы это сделал именно Овечкин, – сказал нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

8 комментариев
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В первую очередь сам Овечкин должен сделать все чтобы это произошло...
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Сергеев отличный игрок. Вот он бы добился успехов в среднем итальянском или немецком клубе. А если уйдёт из Зенита то лучше ему перейти в Спартак.
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Побьёт, если не перейдёт в чемпионат Саудовской Аравии
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Вашингтону больше делать нечего..
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Вряд ли побьет, плохая энергетика, видно злой чел
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