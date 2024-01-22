Форвард «Зенита» Сергеев о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Верю, но будет очень тяжело. Сезон не задался, но «Вашингтон» сделает все, чтобы это произошло»
Иван Сергеев ответил, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Чем еще занимаете свободное время? Читаете, смотрите что-нибудь?
– Либо до первой тренировки, либо после нее смотрю большой теннис — сейчас идет Открытый чемпионат Австралии, интересно следить за ним.
Взял с собой хоккейную книгу про Уэйна Гретцки. Чуть-чуть помню его карьеру, много читал о нем, и с этой книгой тоже хочется познакомиться, потому что это был великий игрок.
– Верите, что Александр Овечкин побьет его рекорд по забитым шайбам в НХЛ?
– Верю, но это будет очень тяжело.
У него много травм, сезон как-то не задался, но, думаю, «Вашингтон» сделает все для того, чтобы это произошло.
И сам Гретцки в интервью говорил, что хотел бы, чтобы это сделал именно Овечкин, – сказал нападающий «Зенита» Иван Сергеев.