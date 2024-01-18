Панарин об игре Кучерова: «Просто невероятно. Меня это не удивляет. Для хоккея России это очень важно»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Артемий Панарин высоко оценил игру Никиты Кучерова в сезоне-2023/24.

Нападающий «Тампы» делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с Нэтаном Маккинноном. Никита Кучеров набрал 72 (28+44) очка в 43 матчах.

Ранее Кучеров был в пятый раз приглашен на Матч звезд НХЛ.

«Это просто невероятно. Просто невероятно. Он уже играл так раньше, так что меня это не удивляет.

Он усердно работает. Трудолюбивый парень, приятно видеть, что он так играет. Невероятно.

Он из России, так что для нашего хоккея это очень важно. Для нашей страны это очень важно», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

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3 комментария
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Я два раза не повторяю. Два раза не повторяю
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«Просто невероятно. Так что меня это не удивляет.»
Перевод не очень или у него амбивалентность?
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нейросеть устаревшего типа что ли на вопросы отвечала ?!
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