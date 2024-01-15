Павел Буре: «Начиная с первого МЧМ, мы всегда фавориты, много выигрывали. Не от ребят все зависит – такая ситуация. Мне неинтересно смотреть эти турниры, когда нет России»

Павел Буре заявил, что ему неинтересно смотреть турниры без участия сборной России.

– Матвею Мичкову и Ивану Демидову были бы по зубам американцы на МЧМ?

– Начиная с первого МЧМ, мы всегда были фаворитами, очень много выигрывали. Такая ситуация сложилась, что не от ребят зависит все.

На молодежном первенстве можно играть только до 20 лет, играешь два или максимум три чемпионата. Если один пропустил, второго шанса уже не будет.

Там, где мы участвуем, мы всегда очень сильные.

Мне теперь самому неинтересно смотреть эти турниры, когда нет сборной России, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

Молодежный чемпионат мира-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.