Павел Буре: «Начиная с первого МЧМ, мы всегда фавориты, много выигрывали. Не от ребят все зависит – такая ситуация. Мне неинтересно смотреть эти турниры, когда нет России»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Молодежная сборная России по хоккею с шайбой НХЛ молодежный чемпионат мира по хоккею Павел Буре КХЛ Матч ТВ Хоккей

Павел Буре заявил, что ему неинтересно смотреть турниры без участия сборной России.

– Матвею Мичкову и Ивану Демидову были бы по зубам американцы на МЧМ?

– Начиная с первого МЧМ, мы всегда были фаворитами, очень много выигрывали. Такая ситуация сложилась, что не от ребят зависит все.

На молодежном первенстве можно играть только до 20 лет, играешь два или максимум три чемпионата. Если один пропустил, второго шанса уже не будет.

Там, где мы участвуем, мы всегда очень сильные.

Мне теперь самому неинтересно смотреть эти турниры, когда нет сборной России, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

Молодежный чемпионат мира-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

7 комментариев
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– Начиная с первого МЧМ, мы всегда были фаворитами, очень много выигрывали.

Много - это один раз за последние 20 лет?
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Паша, не смотри,какие проблемы? Меня тоже достали заявления наших экспертов, что им неинтересно смотреть соревнования без наших спортсменов.
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1. Много это сколько? Один раз?
2. Так не смотри
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Паша, ну оставайся в памяти просто как великий игрок, не превращайся в фетисова, третьяка и весь остальной хлам. Тебе это зачем?
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Ответ Ебздрогыч
– Начиная с первого МЧМ, мы всегда были фаворитами, очень много выигрывали. Много - это один раз за последние 20 лет?
Выиграли и правда всего один раз, но в призах были регулярно.
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Ответ Ебздрогыч
– Начиная с первого МЧМ, мы всегда были фаворитами, очень много выигрывали. Много - это один раз за последние 20 лет?
В смысле, много матчей выигрывали? За 20 лет, да много) Турнир всего 1😂
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Ответ vzi
Выиграли и правда всего один раз, но в призах были регулярно.
В хоккее, где в элите 4-5 сборных на весь мир, это конечно достижение
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