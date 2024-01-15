Ковалев о «Спартаке»: «Очень поможет, если будет настрой, что мы можем обыграть любого. Сейчас такого настроения нет. Только потерянность и ожидание чего-то»

Алексей Ковалев высказался о настроении в «Спартаке» на фоне серии поражений.

Команда уступила в шести матчах подряд.

– В чем специфика игры без центрфорвардов? Вы против «Металлурга» выиграли только 38% вбрасываний.

– Хоккей – такая игра, что ко всему можно адаптироваться. Вот я столько лет играл в хоккей, а теперь, когда стал тренером, то все равно вижу что-то новое, чему-то учусь.

Так и в игре. Когда что-то происходит, то ко всему можно подстроиться. Если понимаешь, что нет центральных и ты не выигрываешь много на точке, то можно, например, наседать на соперника во время вбрасываний, отбирая шайбу при помощи прессинга.

Помню, как в начале карьеры в «Рейнджерс» у нас из состава тоже выпадали звезды. И для меня это было золотым шансом. Я считал, что пришло мое время, чтобы себя проявить. Даже когда я впервые сделал хет-трик с «Бостоном», то это случилось, когда Майк Кинэн посадил на лавку Марка Мессье. Я посчитал, что мне теперь больше игрового времени будут давать. Очень хотел показать себя, на что я способен.

Вот таким образом к этому нужно подходить. Да, у нас много травмированных. Но если будет настрой, что мы даже в такой ситуации можем обыграть любого, это очень поможет. А у нас сейчас такого настроения нет. Только потерянность и ожидание чего-то.

– В чем вы видите повод для оптимизма?

– Мы создали хороший задел по очкам с начала сезона. Большой плюс в том, что болельщики вернулись на трибуны. Фан-база растет — и это большой плюс.

Надо понимать, что все команды проходят через сложные времена.

Нам очень важно сейчас не падать духом и играть для своих болельщиков даже в таких ситуациях, когда ничего не получается, когда многие в лазарете.

Но мы должны понимать, для кого мы это делаем. Мы вернули болельщиков на трибуны. Все знают, на что мы способны. Но нельзя опускать свой уровень.

Так что нужно просто играть, получая удовольствие, делать шоу для людей. И даже если ты иногда проигрываешь, то показываешь очень хороший хоккей, – сказал ассистент главного тренера «Спартака» Алексей Ковалев.