Леонид Вайсфельд: «У «Сочи» появились деньги, судя по подписанным игрокам. Хотелось бы, чтобы у них была боеспособная команда»

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о выступлениях «Сочи».

«От «Сочи» каждый год ждешь, что они шевелиться начнут. «Витязь » иногда борется за попадание в плей-офф, «Торпедо » и «Нефтехимик » постоянно находятся в этой борьбе. А вот «Сочи » и «Куньлунь » ни за что не борются.

Судя по подписанным игрокам, у южан появились деньги. Мне хотелось бы, чтобы у них была боеспособная команда», – заявил бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.