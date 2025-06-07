Леонид Вайсфельд: «У «Сочи» появились деньги, судя по подписанным игрокам. Хотелось бы, чтобы у них была боеспособная команда»
Леонид Вайсфельд поделился мыслями о выступлениях «Сочи».
«От «Сочи» каждый год ждешь, что они шевелиться начнут. «Витязь» иногда борется за попадание в плей-офф, «Торпедо» и «Нефтехимик» постоянно находятся в этой борьбе. А вот «Сочи» и «Куньлунь» ни за что не борются.
Судя по подписанным игрокам, у южан появились деньги. Мне хотелось бы, чтобы у них была боеспособная команда», – заявил бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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