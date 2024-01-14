Андрей Козырев: «Северсталь» заслуженно победила СКА. Ребята здорово воплотили в жизнь план, который мы выработали на игру»
Андрей Козырев назвал заслуженной победу «Северстали» над СКА.
«Северсталь» выиграла со счетом 3:2, одержав пятую победу подряд.
«Мы встречались с организованной командой. С хорошим подбором игроков.
Ребята здорово воплотили в жизнь тот план, который мы выработали на игру. Заслуженно победили.
Хотелось бы отметить болельщиков, которые оказали нам шикарную поддержку», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.