Андрей Козырев: «Северсталь» заслуженно победила СКА. Ребята здорово воплотили в жизнь план, который мы выработали на игру»

Андрей Козырев назвал заслуженной победу «Северстали» над СКА.

«Северсталь» выиграла со счетом 3:2, одержав пятую победу подряд.

«Мы встречались с организованной командой. С хорошим подбором игроков.

Ребята здорово воплотили в жизнь тот план, который мы выработали на игру. Заслуженно победили.

Хотелось бы отметить болельщиков, которые оказали нам шикарную поддержку», – сказал главный тренер « » .