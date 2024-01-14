Андрей Козырев: «Северсталь» заслуженно победила СКА. Ребята здорово воплотили в жизнь план, который мы выработали на игру»

Теги Северсталь СКА Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев назвал заслуженной победу «Северстали» над СКА.

«Северсталь» выиграла со счетом 3:2, одержав пятую победу подряд.

«Мы встречались с организованной командой. С хорошим подбором игроков.

Ребята здорово воплотили в жизнь тот план, который мы выработали на игру. Заслуженно победили.

Хотелось бы отметить болельщиков, которые оказали нам шикарную поддержку», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Севарсталь родные с победой, утерли нос недотренеру
+5
-1
+4
Пора президенту писать письмо…..
+1
0
+1
Севу с победой!молодцы!(бол. Металлурга)
0
0
0
Вы правы тренер ваши хоккеисты заслужили сегодня победу своей игрой -молодцы и разбили игровую систему Ска ,что и подтверждает это снятием с игры РБ части игроков своей команды !
0
0
0
С заслуженной победой. Спасибо за праздник , который вы подарили хоккейным болельщикам всей России.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий