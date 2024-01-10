Бучневич вступил в стычку с Экманом-Ларссоном в матче с «Флоридой». У форварда «Сент-Луиса» 0+1 в последних 6 играх

Павел Бучневич вступил в стычку с Оливером Экманом-Ларссоном в игре с «Флоридой».

Форвард « » остался без очков в матче регулярного чемпионата с «Пантерс» (1:5).

В его активе 29 (12+17) очков в 37 играх в текущем сезоне при полезности «+6». В последних 6 играх – 1 (0+1) балл.

Сегодня Павел (22:46, 5:27 – в большинстве, 1:11 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, а также сделал 1 перехват.

В первом периоде он получил малый штраф за участие в стычке с защитником южан Оливером Экманом-Ларссоном.