Бучневич вступил в стычку с Экманом-Ларссоном в матче с «Флоридой». У форварда «Сент-Луиса» 0+1 в последних 6 играх

Теги драки Флорида Сент-Луис НХЛ Оливер Экман-Ларссон Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич вступил в стычку с Оливером Экманом-Ларссоном в игре с «Флоридой».

Форвард «Сент-Луиса» остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (1:5). 

В его активе 29 (12+17) очков в 37 играх в текущем сезоне при полезности «+6». В последних 6 играх – 1 (0+1) балл. 

Сегодня Павел (22:46, 5:27 – в большинстве, 1:11 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, а также сделал 1 перехват. 

В первом периоде он получил малый штраф за участие в стычке с защитником южан Оливером Экманом-Ларссоном. 

1 комментарий
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Весь сезон у Павла в сериях падений и взлетов. Эпичным был хет-трик в матче с «Колорадо», с 2-мя шайбами заброшенными в меньшинстве
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