Минтюков против «Нэшвилла»: 1-е очко в 7 играх, 2 потери и «минус 2» за 12:53 – минимальное время в сезоне. В большинстве – 1:41

Теги Нэшвилл Анахайм НХЛ Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков прервал серию из 6 игр без очков в матче с «Нэшвиллом».

Защитник «Анахайма» выступил одним из ассистентов при шайбе Мэйсона Мактавиша в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:3). 

20-летний россиянин набрал 19 (2+17) очков в 40 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 11». 

В первом матче после обмена Джейми Дрисдейла в «Филадельфию» Минтюков сыграл 1:41 в большинстве (в предыдущих 6 играх суммарно было 47 секунд).

При этом в целом игровое время Павла оказалось минимальным в сезоне – 12:53 (полезность «минус 2», 2 потери и 1 перехват). 

4 комментария
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Ответ izdaba
Верим
Паша верим!!!
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Верим
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У Анахайма должно пойти, есть свой Мак (Мактавиш)
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В середине сезона откровенно поплыл Паша, играя все хуже и хуже. Хочется надеяться что это всего лишь неопытность ещё, а не характерные показатели его уровня.
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