Минтюков против «Нэшвилла»: 1-е очко в 7 играх, 2 потери и «минус 2» за 12:53 – минимальное время в сезоне. В большинстве – 1:41

Павел Минтюков прервал серию из 6 игр без очков в матче с «Нэшвиллом».

Защитник « » выступил одним из ассистентов при шайбе Мэйсона Мактавиша в большинстве в матче регулярного чемпионата с « » (5:3).

20-летний россиянин набрал 19 (2+17) очков в 40 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 11».

В первом матче после обмена Джейми Дрисдейла в «Филадельфию» сыграл 1:41 в большинстве (в предыдущих 6 играх суммарно было 47 секунд).

При этом в целом игровое время Павла оказалось минимальным в сезоне – 12:53 (полезность «минус 2», 2 потери и 1 перехват).