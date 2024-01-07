Жамнов о 2:3 от «Динамо»: «Николаев чуть-чуть заигрался, соскучился по хоккею. Он все прекрасно понимает, уберем эти нюансы»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Динамо Павел Порядин Р-Спорт Дмитрий Николаев Хоккей

Алексей Жамнов оценил игру «Спартака» в матче против «Динамо».

Красно-белые уступили со счетом 2:3 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Защита «Динамо» ничем не удивила в сегодняшнем матче. Они играют так же плотно, стараются быстрее выводить шайбу из своей зоны. Мы ничего нового не увидели. Прекрасно знали, что от них ждать.

У нас давления от двух поражений в 2024 году нет. Наоборот, это хорошие игры – перед плей-офф это то, что нам нужно. Помогает понять, где мы сейчас находимся.

Бывают такие периоды, когда шайба в ворота не идет. Нападающим надо быть голоднее, больше лезть на чужие ворота. Команда вернулась в игру, билась до конца, по самоотдаче претензий нет.

Павел Порядин после удара по лицу в третьем периоде чувствует себя нормально, вернулся в игру. Хорошо, что повреждение не стало серьезным. Он молодец, мы рады за него и его результаты в последних играх. Пусть продолжает в том же духе.

[Дмитрий Николаев] чуть-чуть заигрался. Соскучился по хоккею. Он все прекрасно понимает. Эти нюансы мы уберем, дальше все будет намного лучше. Игра Николаева в матче с «Динамо» – наш выбор», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

«Спартак» проиграл 3-й матч подряд. «Динамо» забило в овертайме после того, как Николаев выкатился из ворот и сделал подкидку с неудобной руки

4 комментария
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Хорошо, что Алексей Юрьевич не рубит с плеча. Команда сегодня молодцы - почти вытащили игру. В плей-офф поборемся, и продолжаем строить топ коллектив
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Очень адекватный тренер ! Видел видео с раздевалки как поддерживает ребят и настраивает на игру . Наш чел !
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Какой же красавец Жамнов и тайм аут взял вовремя
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Да уж, концовка вышла яркой - капитану Динамо удалось исправить впечатление от глупого удаления в конце основного времени. Кипер, конечно, начудил - сыграл половинчато, в такой ситуации шайбу нужно выводить из зоны, а не надеяться на защитника, которому высокий отскок от стекла совсем не просто подбирать...
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