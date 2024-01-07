«Спартак» проиграл 3-й матч подряд. «Динамо» забило в овертайме после того, как Николаев выкатился из ворот и сделал подкидку с неудобной руки

Теги Спартак видео КХЛ Динамо Седрик Пакетт Дмитрий Николаев Хоккей

«Спартак» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова уступила «Динамо» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После двух периодов красно-белые уступали 0:2, но в третьем отрезке игры отыграли две шайбы, переведя игру в овертайм после гола Николая Голдобина на 57-й минуте.

В овертайме победило «Динамо» за счет гола Седрика Пакетта, использовавшего передачу Андрея Миронова. Пакетт отправил шайбу в пустые ворота, из которых выкатился голкипер Дмитрий Николаев, сделавший подкидку с неудобной руки.

Это третье поражение подряд для «Спартака», который ранее уступил «Витязю» (4:5 ОТ) и ЦСКА (1:3).

«Спартак» находится на втором месте в таблице Западной конференции (67 очков в 49 играх), «Динамо» – на третьем (66 баллов в 48 матчах).

21 комментарий
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только с арены. Спасибо болельщикам за классную атмосферу! Хоккей сегодня понравился. Как по мне Спартак по игре переиграл Динамо, особенно в конце очень сильно зажали в зоне и должны были забивать победный, но штанга. Перед овертаймом с этой зоны два ведра ледовой крошки собрали)) так сильно катались в зоне Динамо.
Ну и позабавил второй гол, этакая футшайба, защ выбивал коньком шайбу и попал в конёк нападающему и отлетело в ворота )) кстати , если бы нападающий делал движение коньком в шайбу засчитали бы или нет?
Ну и ещё в защитной сетке была обнаружена дырка)) написал на почту арены ВТБ что бы заделали)
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Такой же клоунский гол в овертайме как и в прошлом их матче только теперь в другую сторону)
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В овертайме с Николаевым что-то случилось. за 2 минуты три привоза. Последний увенчался "успехом"
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Предварительные игры это подготовка к ПО основные будут там и главное подойти к ним во всеоружии...успехов тем кто того заслужит...
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Ответ Max Zhomkov
только с арены. Спасибо болельщикам за классную атмосферу! Хоккей сегодня понравился. Как по мне Спартак по игре переиграл Динамо, особенно в конце очень сильно зажали в зоне и должны были забивать победный, но штанга. Перед овертаймом с этой зоны два ведра ледовой крошки собрали)) так сильно катались в зоне Динамо. Ну и позабавил второй гол, этакая футшайба, защ выбивал коньком шайбу и попал в конёк нападающему и отлетело в ворота )) кстати , если бы нападающий делал движение коньком в шайбу засчитали бы или нет? Ну и ещё в защитной сетке была обнаружена дырка)) написал на почту арены ВТБ что бы заделали)
Если бы нападающий делал акцентированное движение коньком по шайбе, то не засчитали бы.
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Обидно, нужно было в основу выигрывать, Вперёд Динамо!!!
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Вратарь Спартака за Динамо сыграл в овертайме
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Ответ vzi
Специально следил за ним в паре-тройке смен в 3-м периоде, благо сидел на трибуне у зоны Динамо. В атаке он еще норм, но в защиту катит на прямых, в своей зоне особо не впахивает.
А как Гусев обороняется?
Не следили?
Первый небось "домой"
возвращался...
;)
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Ответ Олег В.
А как Гусев обороняется? Не следили? Первый небось "домой" возвращался... ;)
Да, Гусёнок 🪿 тоже не в силовой хоккей играет. В защите на вялика отрабатывает. Возможно, это помешало закрепиться в НХЛ в свое время. :(
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Ответ Max Zhomkov
только с арены. Спасибо болельщикам за классную атмосферу! Хоккей сегодня понравился. Как по мне Спартак по игре переиграл Динамо, особенно в конце очень сильно зажали в зоне и должны были забивать победный, но штанга. Перед овертаймом с этой зоны два ведра ледовой крошки собрали)) так сильно катались в зоне Динамо. Ну и позабавил второй гол, этакая футшайба, защ выбивал коньком шайбу и попал в конёк нападающему и отлетело в ворота )) кстати , если бы нападающий делал движение коньком в шайбу засчитали бы или нет? Ну и ещё в защитной сетке была обнаружена дырка)) написал на почту арены ВТБ что бы заделали)
вторую шайбу динамо не должны были защитывать. там была игра высокоподнятой клюшкой О Деллом в сторону вратаря. "Спасибо " судье.
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Ответ Spartak16(region)
вторую шайбу динамо не должны были защитывать. там была игра высокоподнятой клюшкой О Деллом в сторону вратаря. "Спасибо " судье.
возможно, надо пересматривать повтор, я в динамике на стадионе только коньки разглядел))
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Ответ Max Zhomkov
только с арены. Спасибо болельщикам за классную атмосферу! Хоккей сегодня понравился. Как по мне Спартак по игре переиграл Динамо, особенно в конце очень сильно зажали в зоне и должны были забивать победный, но штанга. Перед овертаймом с этой зоны два ведра ледовой крошки собрали)) так сильно катались в зоне Динамо. Ну и позабавил второй гол, этакая футшайба, защ выбивал коньком шайбу и попал в конёк нападающему и отлетело в ворота )) кстати , если бы нападающий делал движение коньком в шайбу засчитали бы или нет? Ну и ещё в защитной сетке была обнаружена дырка)) написал на почту арены ВТБ что бы заделали)
Там реально на трибунах аншлаг был? А то билеты значились проданными ещё за несколько дней до матча.
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Ответ Vir_Cotto
Там реально на трибунах аншлаг был? А то билеты значились проданными ещё за несколько дней до матча.
полный аншлаг , друг билеты ещё в прошлом году покупал))
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