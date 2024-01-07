«Спартак» проиграл 3-й матч подряд. «Динамо» забило в овертайме после того, как Николаев выкатился из ворот и сделал подкидку с неудобной руки
«Спартак» проиграл третий матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова уступила «Динамо» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
После двух периодов красно-белые уступали 0:2, но в третьем отрезке игры отыграли две шайбы, переведя игру в овертайм после гола Николая Голдобина на 57-й минуте.
В овертайме победило «Динамо» за счет гола Седрика Пакетта, использовавшего передачу Андрея Миронова. Пакетт отправил шайбу в пустые ворота, из которых выкатился голкипер Дмитрий Николаев, сделавший подкидку с неудобной руки.
Это третье поражение подряд для «Спартака», который ранее уступил «Витязю» (4:5 ОТ) и ЦСКА (1:3).
«Спартак» находится на втором месте в таблице Западной конференции (67 очков в 49 играх), «Динамо» – на третьем (66 баллов в 48 матчах).
Ну и позабавил второй гол, этакая футшайба, защ выбивал коньком шайбу и попал в конёк нападающему и отлетело в ворота )) кстати , если бы нападающий делал движение коньком в шайбу засчитали бы или нет?
Ну и ещё в защитной сетке была обнаружена дырка)) написал на почту арены ВТБ что бы заделали)
Не следили?
Первый небось "домой"
возвращался...
;)