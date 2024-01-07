«Спартак» проиграл 3-й матч подряд. «Динамо» забило в овертайме после того, как Николаев выкатился из ворот и сделал подкидку с неудобной руки

«Спартак» проиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова уступила «Динамо» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

После двух периодов красно-белые уступали 0:2, но в третьем отрезке игры отыграли две шайбы, переведя игру в овертайм после гола Николая Голдобина на 57-й минуте.

В овертайме победило «Динамо» за счет гола , использовавшего передачу Андрея Миронова. Пакетт отправил шайбу в пустые ворота, из которых выкатился голкипер , сделавший подкидку с неудобной руки.

Это третье поражение подряд для « », который ранее уступил «Витязю» (4:5 ОТ) и ЦСКА (1:3).

«Спартак» находится на втором месте в таблице Западной конференции (67 очков в 49 играх), – на третьем (66 баллов в 48 матчах).