Мичков об упреке в симуляции: «Бывают моменты, что можно сыграть на команду. Если соперник бьет, лучше зафиксировать, чтобы судья видел»

Матвей Мичков отреагировал на то, что его упрекнули в симуляции.

Эпизод произошел после матча между «Амуром» и «Сочи» (2:5).

На последних секундах матча нападающий хабаровской команды Сергей Лапин заработал удаление на Мичкове за удар клюшкой. Игроку «Амура» не понравилось, что форвард южан картинно упал на лед. Лапин предложил Мичкову выяснить отношения в драке, но Матвей отказался.

Конфликт продолжился на послематчевом рукопожатии. Сергей упрекнул Матвея в симуляции.

– Не так давно был момент, когда 27-летний игрок «Амура» Сергей Лапин схватил на вас удаление за удар клюшкой, а потом обвинил в симуляции и даже вызвал на драку: «Прекращай падать, это тебя не красит». Вы же ответили: «Ты мне губу разбил. Это моя работа». Как вы отреагировали на тот эпизод?

– Это игровой момент, хоккей. Никак я не реагирую. В жизни у меня никаких претензий к Лапину нет.

Ну да, там произошел всплеск эмоций. Наоборот, это хорошо. Это и заставляет нас играть, двигаться вперед.

– Да, там вы вели себя сдержанно.

– Всегда охота играть в большинстве, чтобы твоя команда забила больше голов.

А если соперник в самом деле бьет тебя клюшкой по лицу, лучше это зафиксировать, чтобы судья тоже видел.

Конечно, в хоккее не нужно симулировать. Надо всегда стоять на ногах. Но бывают такие моменты, что можно сыграть на команду, – сказал нападающий «Сочи» Матвей Мичков.