Разин об обмене Дронова из «Металлурга»: «Есть тепличные хоккеисты, которые идут наверх в домашних условиях. Это приедается – он немножко сбавил»

Андрей Разин объяснил причины обмена Григория Дронова в «Трактор».

– Чего Дронова-то обменяли на запасного вратаря? («Металлург» получил вратаря Никиту Подскребалина – прим. Sports.ru)

– Если посмотреть статистику за сентябрь – Григорий шикарный защитник из топ-4 и бригады большинства.

Он получал очень много игрового времени. 7 очков, хороший плюс-минус. Что случилось с ним дальше? Есть хоккеисты, которые меня в конце концов слушают и слышат.

Взять ситуацию с – он в начале сезона вообще не попадал в состав. Пришел я, новый тренер, у меня совсем другая тактика, другая подготовка. Ему нужно было время, чтобы перестроиться. И мы нашли общий язык, несмотря на его агента, как все утверждают. Он заиграл.

С Гришей произошла обратная ситуация. Он немножко сбавил плюс у него пошли травмы.

Есть такие тепличные хоккеисты, которые с детской школы идут наверх в домашних условиях: папа-мама рядом, потом невеста, жена, дети. Это все в конце концов приедается, и нужна смена обстановки, если только человек не суперпрофессионал.

Искать стимул в своей работе, когда каждый день один и тот же дворец, те же лица – тяжело. Грише нужна была смена обстановки.

– Компенсация неравноценная.

– Если бы была компенсация лучше, мы бы взяли лучше.

Мы не с бухты-барахты обменяли Дронова. Про все подводные камни я не могу рассказать, – сказал главный тренер « » .