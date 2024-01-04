Разин об обмене Дронова из «Металлурга»: «Есть тепличные хоккеисты, которые идут наверх в домашних условиях. Это приедается – он немножко сбавил»
Андрей Разин объяснил причины обмена Григория Дронова в «Трактор».
– Чего Дронова-то обменяли на запасного вратаря? («Металлург» получил вратаря Никиту Подскребалина – прим. Sports.ru)
– Если посмотреть статистику за сентябрь – Григорий шикарный защитник из топ-4 и бригады большинства.
Он получал очень много игрового времени. 7 очков, хороший плюс-минус. Что случилось с ним дальше? Есть хоккеисты, которые меня в конце концов слушают и слышат.
Взять ситуацию с Артемом Минулиным – он в начале сезона вообще не попадал в состав. Пришел я, новый тренер, у меня совсем другая тактика, другая подготовка. Ему нужно было время, чтобы перестроиться. И мы нашли общий язык, несмотря на его агента, как все утверждают. Он заиграл.
С Гришей произошла обратная ситуация. Он немножко сбавил плюс у него пошли травмы.
Есть такие тепличные хоккеисты, которые с детской школы идут наверх в домашних условиях: папа-мама рядом, потом невеста, жена, дети. Это все в конце концов приедается, и нужна смена обстановки, если только человек не суперпрофессионал.
Искать стимул в своей работе, когда каждый день один и тот же дворец, те же лица – тяжело. Грише нужна была смена обстановки.
– Компенсация неравноценная.
– Если бы была компенсация лучше, мы бы взяли лучше.
Мы не с бухты-барахты обменяли Дронова. Про все подводные камни я не могу рассказать, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.