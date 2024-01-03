Курьянов о том, что «Авангард» не взял вратаря: «Нет такого номера один, который сходу бы переиграл нашу бригаду. И когда просят активы – Холодилина, Гуляева…»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Рид Буше Либор Шулак Алекс Бродхерст Никита Холодилин Михаил Гуляев Хоккей

Антон Курьянов объяснил, почему «Авангард» не подписал вратаря.

– Не получилось усилить вратарскую позицию?

– Мы ни с кем не дошли до финальной точки переговоров.

Во-первых, на сегодняшний день нет такого номера один, который бы приехал сюда и сходу бы переиграл нашу бригаду (Илья Проскуряков, Андрей Мишуров и Павел Хомченко).

А приедет вратарь, но сыграет ли он? Это тоже вопрос. И потом, когда у нас просят наши молодые активы – Никиту Холодилина, Михаила Гуляева… У нас есть свой путь развития на сегодняшний день.

– Отпустили бы вы Либора Шулака, если бы не было лимита в три легионера?

– Если бы не было лимита в три иностранца, у нас был бы Алекс Бродхерст. И там бы мы уже думали, что нам дальше делать.

– Переговоры с Буше?

– С Ридом мы договорились гораздо раньше. Просто некоторые регламентные проволочки не позволили нам объявить о его переподписании раньше.

– Почему срок на один сезон?

– Так удобнее ему. Сейчас не знаешь, что будет завтра. Он никуда не хочет, его все устраивает, нас все устраивает, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

1 комментарий
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Чёт когда за Гераськина отдавали перспективных ребят,никто про активы не вспоминал. Зачем они вам, вы ими все равно пользоваться не умеете. Хартли ушел и все, активами стало некому заниматься.
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