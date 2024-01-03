Курьянов о том, что «Авангард» не взял вратаря: «Нет такого номера один, который сходу бы переиграл нашу бригаду. И когда просят активы – Холодилина, Гуляева…»
Антон Курьянов объяснил, почему «Авангард» не подписал вратаря.
– Не получилось усилить вратарскую позицию?
– Мы ни с кем не дошли до финальной точки переговоров.
Во-первых, на сегодняшний день нет такого номера один, который бы приехал сюда и сходу бы переиграл нашу бригаду (Илья Проскуряков, Андрей Мишуров и Павел Хомченко).
А приедет вратарь, но сыграет ли он? Это тоже вопрос. И потом, когда у нас просят наши молодые активы – Никиту Холодилина, Михаила Гуляева… У нас есть свой путь развития на сегодняшний день.
– Отпустили бы вы Либора Шулака, если бы не было лимита в три легионера?
– Если бы не было лимита в три иностранца, у нас был бы Алекс Бродхерст. И там бы мы уже думали, что нам дальше делать.
– Переговоры с Буше?
– С Ридом мы договорились гораздо раньше. Просто некоторые регламентные проволочки не позволили нам объявить о его переподписании раньше.
– Почему срок на один сезон?
– Так удобнее ему. Сейчас не знаешь, что будет завтра. Он никуда не хочет, его все устраивает, нас все устраивает, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.