Курьянов о том, что «Авангард» не взял вратаря: «Нет такого номера один, который сходу бы переиграл нашу бригаду. И когда просят активы – Холодилина, Гуляева…»

Антон Курьянов объяснил, почему «Авангард» не подписал вратаря.

– Не получилось усилить вратарскую позицию?

– Мы ни с кем не дошли до финальной точки переговоров.

Во-первых, на сегодняшний день нет такого номера один, который бы приехал сюда и сходу бы переиграл нашу бригаду (Илья Проскуряков, Андрей Мишуров и Павел Хомченко).

А приедет вратарь, но сыграет ли он? Это тоже вопрос. И потом, когда у нас просят наши молодые активы – , … У нас есть свой путь развития на сегодняшний день.

– Отпустили бы вы , если бы не было лимита в три легионера?

– Если бы не было лимита в три иностранца, у нас был бы . И там бы мы уже думали, что нам дальше делать.

– Переговоры с Буше?

– С Ридом мы договорились гораздо раньше. Просто некоторые регламентные проволочки не позволили нам объявить о его переподписании раньше.

– Почему срок на один сезон?

– Так удобнее ему. Сейчас не знаешь, что будет завтра. Он никуда не хочет, его все устраивает, нас все устраивает, – сказал генеральный менеджер « » Антон Курьянов.