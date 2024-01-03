Дмитрий Губерниев: «Не очень понимаю ахи-вздохи, что Овечкин не тот. Тот! Хочется думать, что догонит Гретцки, но интрига потрясающая»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтон» забросил 830 шайб в НХЛ. Лидером лиги по числу голов в истории лиги является Уэйн Гретцки (894).

«Овечкин никуда не уходил! Спорт – это как в песне про жизнь: «Вроде зебры жизнь, вроде зебры. Черный цвет, а потом будет белый цвет – вот и весь секрет».

В спорте так бывает, он не забивал, а теперь забивает. Продолжает преследовать Гретцки.

Я не очень понимаю ахи-вздохи по поводу того, что Овечкин не тот. Овечкин тот! Он будет продолжать догонять великого Уэйна, и это прекрасно со всех точек зрения.

Уж не знаю, догонит или нет. Хочется думать, что догонит, но интрига потрясающая», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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