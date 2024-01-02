47 313 зрителей пришли на матч «Зимней классики» в Сиэтле между «Кракеном» и «Вегасом»

47 313 зрителей посетили матч «Зимней классики» НХЛ в Сиэтле.

«Кракен» обыграл « » (3:0) в матче регулярного чемпионата , проходившем на открытом воздухе.

Игра проходила на арене T-Mobile Park, где выступает бейсбольная команда «Сиэтл Маринерс». Вместимость – 47 929 зрителей.

Матч занял 7-е место в рейтинге самых посещаемых игр в рамках «Зимней классики».

В топ-3 входят матчи 2014 года («Детройт» – «Торонто», 105 491 зритель), 2020 года («Даллас» – «Нэшвилл», 85 630) и 2019 года («Чикаго» – «Бостон», 76 126).