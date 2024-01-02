Вратарь «Сиэтла» Даккор сделал 1-й шатаут в истории матчей «Зимней классики». Он отразил 35 бросков «Вегаса»
Вратарь «Сиэтла» Джоуи Даккор сделал 1-й шатаут в истории игр «Зимней классики».
«Кракен» обыграл «Вегас» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ, проходившем на открытом воздухе.
27-летний американец отразил все 35 бросков «Голден Найтс» и был признан первой звездой.
В 23 играх в текущем сезоне у него 9 побед при 91,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,35. В этой регулярке он уже провел больше матчей, чем за предыдущую карьеру в лиге в целом (19).
Нынешний матч стал 15-м в рамках «Зимней классики». В предыдущих 14 играх ни одному вратарю не удалось сыграть на ноль.
35 отражённых бросков это в супер-тонусе всю игру. У оппонента было 27. Так что заслужил, да ещё в историю вписал себя.