Вратарь «Сиэтла» Даккор сделал 1-й шатаут в истории матчей «Зимней классики». Он отразил 35 бросков «Вегаса»

Вратарь «Сиэтла» Джоуи Даккор сделал 1-й шатаут в истории игр «Зимней классики».

«Кракен» обыграл « » (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ, проходившем на открытом воздухе.

27-летний американец отразил все 35 бросков «Голден Найтс» и был признан первой звездой.

В 23 играх в текущем сезоне у него 9 побед при 91,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,35. В этой регулярке он уже провел больше матчей, чем за предыдущую карьеру в лиге в целом (19).

Нынешний матч стал 15-м в рамках «Зимней классики». В предыдущих 14 играх ни одному вратарю не удалось сыграть на ноль.