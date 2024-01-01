Замула забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 8 очков и «+14» в 27 играх

Егор Замула забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари».

Защитник «Филадельфии» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Флэймс» (3:4).

В активе 23-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+14» (лучший показатель в команде наряду с Ником Силером) и среднем времени на льду 15:40.

Сегодня Замула (15:47, 2:03 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ. Также допустил 1 потерю и получил малый штраф.