Замула забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 8 очков и «+14» в 27 играх

Теги Филадельфия Калгари НХЛ Егор Замула Хоккей

Егор Замула забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари».

Защитник «Филадельфии» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (3:4). 

В активе 23-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+14» (лучший показатель в команде наряду с Ником Силером) и среднем времени на льду 15:40. 

Сегодня Замула (15:47, 2:03 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ. Также допустил 1 потерю и получил малый штраф. 

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3 комментария
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Всё-таки потерпел и дождался своего шанса, в молодёжке здорово смотрелся в своё время, но что-то по фармам затаскало его
+2
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Молодец, вообще наконец-то у нас появилось немало хороших молодых защитников, жаль что внешнее говно не даёт им шанса проявить себя в плане сборных.
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Челяба вперед
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