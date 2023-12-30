Тимур Билялов: «Ак Барс» заслуженно победил «Салават Юлаев». Показали силу, что мы можем очень хорошо играть»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Тимур Билялов Хоккей

Тимур Билялов назвал заслуженной победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым».

«Ак Барс» выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– С каким настроением подходили к последнему матчу в году?

– Для нас это принципиальный матч, какие бы у нас проблемы ни были.

Показали свою силу, что мы можем очень хорошо играть. Считаю, что заслуженно победили.

– Четвертое звено сделало результат. Удивились, что именно эти ребята вели команду за собой?

– В таких играх часто четвертые звенья выходят на ведущие роли. Рад за ребят, удалось им набрать очки. Помогли нам.

– Есть в команде нервозность по поводу положения в турнирной таблице?

– Конечно, неприятно находиться на седьмом месте.

Но мы знаем, что если поправим свою игру, то мы будем сильнее. Как раз очень хороший матч получился, – сказал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов.

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