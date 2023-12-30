Тимур Билялов: «Ак Барс» заслуженно победил «Салават Юлаев». Показали силу, что мы можем очень хорошо играть»
Тимур Билялов назвал заслуженной победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым».
«Ак Барс» выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– С каким настроением подходили к последнему матчу в году?
– Для нас это принципиальный матч, какие бы у нас проблемы ни были.
Показали свою силу, что мы можем очень хорошо играть. Считаю, что заслуженно победили.
– Четвертое звено сделало результат. Удивились, что именно эти ребята вели команду за собой?
– В таких играх часто четвертые звенья выходят на ведущие роли. Рад за ребят, удалось им набрать очки. Помогли нам.
– Есть в команде нервозность по поводу положения в турнирной таблице?
– Конечно, неприятно находиться на седьмом месте.
Но мы знаем, что если поправим свою игру, то мы будем сильнее. Как раз очень хороший матч получился, – сказал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов.