Тимур Билялов: «Ак Барс» заслуженно победил «Салават Юлаев». Показали силу, что мы можем очень хорошо играть»

Тимур Билялов назвал заслуженной победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым».

«Ак Барс» выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата .

– С каким настроением подходили к последнему матчу в году?

– Для нас это принципиальный матч, какие бы у нас проблемы ни были.

Показали свою силу, что мы можем очень хорошо играть. Считаю, что заслуженно победили.

– Четвертое звено сделало результат. Удивились, что именно эти ребята вели команду за собой?

– В таких играх часто четвертые звенья выходят на ведущие роли. Рад за ребят, удалось им набрать очки. Помогли нам.

– Есть в команде нервозность по поводу положения в турнирной таблице?

– Конечно, неприятно находиться на седьмом месте.

Но мы знаем, что если поправим свою игру, то мы будем сильнее. Как раз очень хороший матч получился, – сказал вратарь « » .