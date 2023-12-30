Исхаков набрал 1+1 и стал 1-й звездой матча против «Спрингфилда». Он лучший бомбардир фарма «Айлендерс» с 9+14 в 28 играх
Руслан Исхаков набрал 2 очка за фарм «Айлендерс» в матче АХЛ.
23-летний форвард помог «Бриджпорту» победить «Спрингфилд» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате АХЛ.
Руслан Исхаков сделал передачу и забил победный гол в овертайме. Он был признан первой звездой матча.
Всего в нынешнем сезоне он набрал 23 (9+14) очка в 28 матчах. Исхаков идет на первом месте в гонке бомбардиров «Бриджпорта».