Исхаков набрал 1+1 и стал 1-й звездой матча против «Спрингфилда». Он лучший бомбардир фарма «Айлендерс» с 9+14 в 28 играх

Руслан Исхаков набрал 2 очка за фарм «Айлендерс» в матче АХЛ.

23-летний форвард помог « » победить « » (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате .

сделал передачу и забил победный гол в овертайме. Он был признан первой звездой матча.

Всего в нынешнем сезоне он набрал 23 (9+14) очка в 28 матчах. Исхаков идет на первом месте в гонке бомбардиров «Бриджпорта».