Исхаков набрал 1+1 и стал 1-й звездой матча против «Спрингфилда». Он лучший бомбардир фарма «Айлендерс» с 9+14 в 28 играх

Теги Айлендерс НХЛ АХЛ Бриджпорт Спрингфилд Руслан Исхаков Хоккей

Руслан Исхаков набрал 2 очка за фарм «Айлендерс» в матче АХЛ.

23-летний форвард помог «Бриджпорту» победить «Спрингфилд» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате АХЛ

Руслан Исхаков сделал передачу и забил победный гол в овертайме. Он был признан первой звездой матча.

Всего в нынешнем сезоне он набрал 23 (9+14) очка в 28 матчах. Исхаков идет на первом месте в гонке бомбардиров «Бриджпорта».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Камиль Мухаметшин
А долго его солить будут интересно?
пока в КХЛ не уедет
+2
0
+2
А долго его солить будут интересно?
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий