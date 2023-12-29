Дементьев про МЧМ: «При отсутствии противостояния России с американцами, шведами, финнами, канадцами хоккей становится пресным, хоть и остается интересным»

Алексей Дементьев высказался о событиях молодежного чемпионата мира по хоккею.

– Молодежный чемпионат мира идет своим чередом, каждый год это интересное соревнование. Конечно, нашим болельщикам и специалистам хотелось бы видеть этот турнир с участием сборной России.

Причем у нас большой выбор сильных хоккеистов этой возрастной группы, что позволило бы соревноваться за медали на чемпионате мира.

На текущий момент самым большим сюрпризом являются неудачи финнов – два поражения в стартовых матчах. Также успешная игра словаков и поражение чехов, у которых достаточное количество мастеровитых хоккеистов, но они пассивно играют в обороне и предоставляют массу возможностей атакующим игрокам соперникам.

Радует сборная Германии, в воротах которой играет небольшого роста, никому не известный вратарь Филипп Дитль. По поводу американцев и канадцев говорить нечего – они катком проходятся по соперникам.

– Молодежный хоккей за эти годы ощущает отсутствие сборной России?

– При отсутствии противостояния сборной России с американцами, шведами, финнами, а тем более канадцами хоккей становится несколько пресным, хоть и остается достаточно интересным.

Хоккейное противостояние, помноженное на противостояние систем, давало интригу и интерес, который подогревался телевидением и журналистами.

В КХЛ мода на молодых игроков – в Нижнем Новгороде и частично в других командах. Привлечение в «Торпедо» Силаева, Артамонова, Свищева и других демонстрирует остальным клубам возможности и таланты молодых хоккеистов.

Мы получим огромный пласт игроков, имеющих опыт соревнований на взрослом уровне.

И на молодежном чемпионате мира будет другой подход.

Сейчас давая опыт талантливым хоккеистам в КХЛ, команды готовят очередную плеяду конкурентоспособных на молодежном уровне игроков, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.