«Сочи» проведет три матча в форме из первого сезона клуба в КХЛ
«Сочи» проведет три матча в форме из первого сезона команды в КХЛ.
Южане в честь 10-летия клуба сыграют три матча перед Новым годом в форме первого сезона команды в лиге.
«Мы повернем время вспять и выйдем на лед в темно-синих свитерах с золотыми элементами, с рычащим леопардом на груди и надписью «Краснодарский край».
Да, спустя 10 лет дизайн этой формы может вызвать много вопросов, да, дизайнеру хотелось бы пристально посмотреть в глаза, но эта форма – как первая любовь, которая не забывается. Это будет легендарно!» – говорится в публикации клуба.
Фото: телеграм-канал «Сочи»