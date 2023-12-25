«Сочи» проведет три матча в форме из первого сезона клуба в КХЛ

Теги фото КХЛ игровая форма Сочи стиль Хоккей

«Сочи» проведет три матча в форме из первого сезона команды в КХЛ.

Южане в честь 10-летия клуба сыграют три матча перед Новым годом в форме первого сезона команды в лиге.

«Мы повернем время вспять и выйдем на лед в темно-синих свитерах с золотыми элементами, с рычащим леопардом на груди и надписью «Краснодарский край».

Да, спустя 10 лет дизайн этой формы может вызвать много вопросов, да, дизайнеру хотелось бы пристально посмотреть в глаза, но эта форма – как первая любовь, которая не забывается. Это будет легендарно!» – говорится в публикации клуба.

Фото: телеграм-канал «Сочи»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Посмотреть в глаза и спросить почему не скопировал Сан Хосе?
0
0
0
в те годы они копировали Флориду
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий