«Виннипег» выменял Князева у «Сан-Хосе». Защитник провел 121 матч в АХЛ за два сезона

Теги переходы Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Виннипег Артемий Князев Леон Гаванке Хоккей

Артемий Князев обменян в «Виннипег» из «Сан-Хосе».

«Джетс» выменяли 22-летнего россиянина, отдав взамен права на защитника Леона Гаванке, который проведет предстоящий сезон в чемпионате Германии.

Артемий Князев провел лишь один матч за «Сан-Хосе» в НХЛ за два предыдущих сезона.

В основном хоккеист выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». За два сезона он провел 121 матч в АХЛ.

В прошедшем сезоне Князев набрал 28 (5+23) очков при полезности «плюс 5» в 61 игре регулярного чемпионата АХЛ.

Князев был выбран «Сан-Хосе» во втором раунде драфта НХЛ-2019 под общим 49-м номером.

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