Вовченко признал попадание шайбы в конек – Чмыхова удалили за выброс шайбы, «Металлург» забил: «Думал, судьи видели и все сделают грамотно»

Теги Авангард Металлург Мг судьи видео Константин Оленин КХЛ Евгений Гамалей Даниил Вовченко Артем Чмыхов Чемпионат.com Хоккей

Даниил Вовченко ответил на вопрос об ошибке арбитров в игре с «Авангардом».

«Авангард» проиграл «Металлургу» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

На 36-й минуте во втором периоде при счете 1:1 на две минуты был удален защитник «Авангарда» Артем Чмыхов. «Металлург» реализовал большинство.

– Ошибка арбитров с удалением Чмыхова за выброс шайбы?

– Да, там шайба попала мне в конек, но я думал, что они поедут смотреть видео, совещались там что-то.

Думал, они видели и все сделают грамотно. Но не увидели, дали две минуты, – сказал нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко.

В качестве главных арбитров на матче работали Евгений Гамалей и Константин Оленин.

7 комментариев
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признал? ))))))
джентльмен года этому господину
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был бы героем если подъехал к судье и сказвл. а так....
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Казе было видно, полосатым нет👎
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Потерял всякое уважение к себе
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Признать очевидное — это, конечно, что-то "невер😂ятное". Главное, сделать это постфактум, а не когда кошки на душе (возможно) скребут
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Ну и разве это не умышленное удаление от судей? Какая же глупость, е-моё
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Ответ Ястреб
Казе было видно, полосатым нет👎
И казлу, голубь ты не истребимый ))) но факт остаётся фактом
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