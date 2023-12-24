Вовченко признал попадание шайбы в конек – Чмыхова удалили за выброс шайбы, «Металлург» забил: «Думал, судьи видели и все сделают грамотно»
Даниил Вовченко ответил на вопрос об ошибке арбитров в игре с «Авангардом».
«Авангард» проиграл «Металлургу» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
На 36-й минуте во втором периоде при счете 1:1 на две минуты был удален защитник «Авангарда» Артем Чмыхов. «Металлург» реализовал большинство.
– Ошибка арбитров с удалением Чмыхова за выброс шайбы?
– Да, там шайба попала мне в конек, но я думал, что они поедут смотреть видео, совещались там что-то.
Думал, они видели и все сделают грамотно. Но не увидели, дали две минуты, – сказал нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко.
В качестве главных арбитров на матче работали Евгений Гамалей и Константин Оленин.
джентльмен года этому господину