Вовченко признал попадание шайбы в конек – Чмыхова удалили за выброс шайбы, «Металлург» забил: «Думал, судьи видели и все сделают грамотно»

Даниил Вовченко ответил на вопрос об ошибке арбитров в игре с «Авангардом».

«Авангард» проиграл « » (2:3) в матче Фонбет чемпионата .

На 36-й минуте во втором периоде при счете 1:1 на две минуты был удален защитник « » . «Металлург» реализовал большинство.

– Ошибка арбитров с удалением Чмыхова за выброс шайбы?

– Да, там шайба попала мне в конек, но я думал, что они поедут смотреть видео, совещались там что-то.

Думал, они видели и все сделают грамотно. Но не увидели, дали две минуты, – сказал нападающий «Металлурга» .

В качестве главных арбитров на матче работали Евгений Гамалей и Константин Оленин.