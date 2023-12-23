Красоткин об атакующем хоккее при Немировски: «Если меняешь одну систему на другую, нужно время, чтобы новая дала плоды. Определенные шаги в эту сторону мы сделали»
Антон Красоткин прокомментировал увольнение Дэвида Немировски из «Сибири».
– Удивила смена главного тренера незадолго до паузы на Матч звезд, притом что «Сибирь» шла в зоне плей-офф?
– Скажем так, это решение было за руководством. Если оно его приняло, значит, так и должно быть.
– Замену Мартемьянова на Немировски объясняли сменой игровой концепции. За полгода при Дэвиде стали заметны сдвиги в сторону более атакующего стиля?
– Конечно, сдвиги были. Просто, если ты меняешь одну систему на другую, нужно время, чтобы новая дала свои плоды. Но определенные шаги в эту сторону мы сделали.
– Нет ощущения, что нынешний состав, собиравшийся при Мартемьянове, на такие изменения не способен?
– Не согласен. Мы можем, разумеется, играть по-другому. У нас собраны очень сильные игроки. Уверен, у нас все получится, – сказал вратарь «Сибири» Антон Красоткин.