Красоткин об атакующем хоккее при Немировски: «Если меняешь одну систему на другую, нужно время, чтобы новая дала плоды. Определенные шаги в эту сторону мы сделали»

Теги Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Антон Красоткин Хоккей

Антон Красоткин прокомментировал увольнение Дэвида Немировски из «Сибири».

– Удивила смена главного тренера незадолго до паузы на Матч звезд, притом что «Сибирь» шла в зоне плей-офф? 

– Скажем так, это решение было за руководством. Если оно его приняло, значит, так и должно быть.

– Замену Мартемьянова на Немировски объясняли сменой игровой концепции. За полгода при Дэвиде стали заметны сдвиги в сторону более атакующего стиля?

– Конечно, сдвиги были. Просто, если ты меняешь одну систему на другую, нужно время, чтобы новая дала свои плоды. Но определенные шаги в эту сторону мы сделали.

– Нет ощущения, что нынешний состав, собиравшийся при Мартемьянове, на такие изменения не способен?

– Не согласен. Мы можем, разумеется, играть по-другому. У нас собраны очень сильные игроки. Уверен, у нас все получится, – сказал вратарь «Сибири» Антон Красоткин.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий