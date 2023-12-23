Антон Красоткин: «Хорошо, что Худобин в «Сибири». У него есть чему поучиться. Много нюансов в плане подготовки и рабочей этики можно перенять»

Теги Сибирь Антон Худобин КХЛ Антон Красоткин Хоккей

Антон Красоткин высказался касательно перехода Антона Худобина в «Сибирь».

– Насколько плотно общаетесь с Антоном Худобиным после его приезда в команду?

– Нормально общаемся. Он отличный парень, профессионал. У него большой опыт. Есть чему у него поучиться. Много нюансов в плане подготовки и рабочей этики можно перенять.

Да и в общении Худобин – открытый, добрый и позитивный человек.

– Вас не напрягло то, что подписали такого статусного конкурента? Нет ощущения, что тем самым поставили под сомнение ваш статус основного вратаря?

– Конкуренция – двигатель прогресса. Поэтому, наоборот, только интереснее будет. У каждого человека можно чему-то поучиться, так что хорошо, что Худобин в «Сибири», – сказал вратарь «Сибири» Антон Красоткин.

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