Мэттьюс про 3:9 от «Баффало»: «Назвал бы это позором. Худшая игра за мое время в «Торонто», наверное»

Теги Баффало Торонто НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс высказался о поражении «Торонто» от «Баффало» (3:9) в НХЛ.

26-летний американец забросил в этом матче свою 26-ю шайбу в 29 играх в этом сезоне. 

«Я бы назвал это позором. Наверное, это худшая игра за мое время в «Торонто».

Трудно выделить какую-то одну причину случившегося. Мы провели плохой матч», – сказал Мэттьюс. 

Мэттьюс забросил 26 шайб в 29 играх и лидирует в гонке снайперов НХЛ. У Босера 24 гола, у Кучерова – 23, Кросби с 19 делит 4-е место

 

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