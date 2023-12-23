Мэттьюс про 3:9 от «Баффало»: «Назвал бы это позором. Худшая игра за мое время в «Торонто», наверное»
Остон Мэттьюс высказался о поражении «Торонто» от «Баффало» (3:9) в НХЛ.
26-летний американец забросил в этом матче свою 26-ю шайбу в 29 играх в этом сезоне.
«Я бы назвал это позором. Наверное, это худшая игра за мое время в «Торонто».
Трудно выделить какую-то одну причину случившегося. Мы провели плохой матч», – сказал Мэттьюс.
Мэттьюс забросил 26 шайб в 29 играх и лидирует в гонке снайперов НХЛ. У Босера 24 гола, у Кучерова – 23, Кросби с 19 делит 4-е место