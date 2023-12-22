Мэттьюс забросил 26 шайб в 29 играх и лидирует в гонке снайперов НХЛ. У Босера 24 гола, у Кучерова – 23, Кросби с 19 делит 4-е место

Теги рейтинги Питтсбург Торонто Бостон Ванкувер Сидни Кросби НХЛ Никита Кучеров Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Остон Мэттьюс забросил 26 шайб в 29 играх и лидирует в гонке снайперов НХЛ.

Сегодня форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (3:9). 

Идущие на втором и третьем местах форварды Брок БосерВанкувер», 24 гола в 34 играх) и Никита Кучеров («Тампа», 23 в 33) также забили по голу – в ворота «Далласа» и «Вегаса» соответственно. 

Четвертое место делят Давид Пастрняк («Бостон», 19 в 30) и Сидни Кросби («Питтсбург», 19 в 31, сегодня – гол в ворота «Каролины»). 

11 комментариев
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Может Саше отрастить усы
+6
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+6
Кросби в 36 19 шайб - мощно мощно, причем снайпером ведь никогда не был.
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+2
Ответ Михаил
Может Саше отрастить усы
Пока Саша только живот отрастил🤭
+2
0
+2
Ответ Михаил
Может Саше отрастить усы
Наоборот, сегодня вышел бритым- забил!
+1
0
+1
Ответ te quiero
У Кросби 19 шайб. При том, что он никогда не был снайпером. И это при его истории травм и сотрясов. И тут сразу сравнение с "великим", с его бычьим здоровьем, и с его смешными 6 шайбами.
и что дальше?
+2
-1
+1
Ответ SPARTACUS2022
Это Овечкину никогда не догнать Сида. Ни по очкам за карьеру, ни по кубкам, ни по Конн Смайтам, ни по победам на ОИ.
Через 67 голов Сани - все это уже ничего не будет значить )
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Ответ SPARTACUS2022
Это Овечкину никогда не догнать Сида. Ни по очкам за карьеру, ни по кубкам, ни по Конн Смайтам, ни по победам на ОИ.
А Кросби никогда не догнать Овечкина ни по Колдерам, ни по Хартам, ни по Ришарам.
Прикинь, Овечкин лучший в своём деле, а Сид даже в топ-5 не войдёт.
Вот теперь разрешаю тебе орать
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