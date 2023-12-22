Мэттьюс забросил 26 шайб в 29 играх и лидирует в гонке снайперов НХЛ. У Босера 24 гола, у Кучерова – 23, Кросби с 19 делит 4-е место
Остон Мэттьюс забросил 26 шайб в 29 играх и лидирует в гонке снайперов НХЛ.
Сегодня форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (3:9).
Идущие на втором и третьем местах форварды Брок Босер («Ванкувер», 24 гола в 34 играх) и Никита Кучеров («Тампа», 23 в 33) также забили по голу – в ворота «Далласа» и «Вегаса» соответственно.
Четвертое место делят Давид Пастрняк («Бостон», 19 в 30) и Сидни Кросби («Питтсбург», 19 в 31, сегодня – гол в ворота «Каролины»).
Прикинь, Овечкин лучший в своём деле, а Сид даже в топ-5 не войдёт.
Вот теперь разрешаю тебе орать