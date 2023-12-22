Мэттьюс забросил 26 шайб в 29 играх и лидирует в гонке снайперов НХЛ. У Босера 24 гола, у Кучерова – 23, Кросби с 19 делит 4-е место

Остон Мэттьюс забросил 26 шайб в 29 играх и лидирует в гонке снайперов НХЛ.

Сегодня форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (3:9).

Идущие на втором и третьем местах форварды (« », 24 гола в 34 играх) и («Тампа», 23 в 33) также забили по голу – в ворота «Далласа» и «Вегаса» соответственно.

Четвертое место делят Давид Пастрняк («Бостон», 19 в 30) и Сидни Кросби (« », 19 в 31, сегодня – гол в ворота «Каролины»).