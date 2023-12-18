Фрк дисквалифицирован на пять игр и оштрафован на 7,6 тысяч швейцарских франков за удар Пайлата коньком по лицу. Болельщики требовали отстранить его пожизненно за опасную игру

Теги дисквалификации НХЛ Лозанна чемпионат Швейцарии Рапперсвиль Мартин Фрк Лоуренс Пайлат Хоккей

Мартин Фрк дисквалифицирован на пять матчей за удар соперником коньком по лицу.

Инцидент произошел в ходе матча чемпионата Швейцарии между «Лозанной» и «Рапперсвилем».

В одном из эпизодов Лоуренс Пайлат и Мартин Фрк вели единоборство у борта, после чего Фрк ударил Пайлата коньком чуть выше подбородка.

Сообщается, что Пайлат не получил серьезного повреждения. Первоначально Фрк был дисквалифицирован на одну игру.

Впоследствии дисциплинарный комитет отстранил нападающего пять игр и оштрафовал на 7600 швейцарских франков. Отмечается, что такое решение было принято, потому что Фрк намеренно ударил Пайлата.

Также в социальной сетях болельщики высказывали возмущение опасной игрой и хотели пожизненной дисквалификации для хоккеиста.

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