«Каролина» подписала пробный контракт с 34-летним вратарем Деллом. Раанта отправлен в АХЛ
Аарон Делл перешел в «Каролину».
«Харрикейнс» подписали пробное соглашение с 34-летним голкипером.
«Каролина» прежде поместила вратаря Антти Раанту на драфт отказов, а затем отправила игрока в АХЛ.
В прошлом сезоне Делл провел четыре матча в НХЛ в составе «Сан-Хосе», пропуская в среднем 2,71 шайбы и отражая 91,3% бросков.
Также вратарь провел 38 игр в регулярном чемпионате АХЛ в прошлом сезоне, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 89,8% бросков.
вратарская позиция ладно но вот вместо атакующих защитников надо было подписывать фланговых нападающих