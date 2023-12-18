«Каролина» подписала пробный контракт с 34-летним вратарем Деллом. Раанта отправлен в АХЛ

Теги переходы Каролина Сан-Хосе НХЛ Антти Раанта Аарон Делл Хоккей

Аарон Делл перешел в «Каролину».

«Харрикейнс» подписали пробное соглашение с 34-летним голкипером.

«Каролина» прежде поместила вратаря Антти Раанту на драфт отказов, а затем отправила игрока в АХЛ.

В прошлом сезоне Делл провел четыре матча в НХЛ в составе «Сан-Хосе», пропуская в среднем 2,71 шайбы и отражая 91,3% бросков.

Также вратарь провел 38 игр в регулярном чемпионате АХЛ в прошлом сезоне, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 89,8% бросков.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
каролина полностью провалила лето
вратарская позиция ладно но вот вместо атакующих защитников надо было подписывать фланговых нападающих
+5
0
+5
Ответ Максим Макеев
каролина полностью провалила лето вратарская позиция ладно но вот вместо атакующих защитников надо было подписывать фланговых нападающих
Тупо выкинули 12+ лямов на Бантинга и Орлова
+3
-2
+1
я бы попробовал Ланкинена с Нэшвилла обменять, он все равно УФА после сезона
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий