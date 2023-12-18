«Каролина» подписала пробный контракт с 34-летним вратарем Деллом. Раанта отправлен в АХЛ

Аарон Делл перешел в «Каролину».

«Харрикейнс» подписали пробное соглашение с 34-летним голкипером.

« » прежде поместила вратаря Антти Раанту на драфт отказов, а затем отправила игрока в АХЛ.

В прошлом сезоне Делл провел четыре матча в в составе « », пропуская в среднем 2,71 шайбы и отражая 91,3% бросков.

Также вратарь провел 38 игр в регулярном чемпионате АХЛ в прошлом сезоне, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 89,8% бросков.