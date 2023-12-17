36-летний Кессел может перейти в чемпионат Швейцарии на несколько матчей. Форвард надеется играть в НХЛ

Фил Кессел может перейти в клуб из чемпионата Швейцарии.

36-летний нападающий, который находится в статусе неограниченно свободного агента, рассматривает возможность провести несколько матчей в чемпионате Швейцарии, чтобы поддерживать игровую форму.

Американский форвард по-прежнему хочет играть в НХЛ и надеется подписать соглашение с одним из клубов лиги.

Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).

Американец провел в регулярных чемпионатах 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.

Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с «Вегасом» в этом году.