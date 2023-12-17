36-летний Кессел может перейти в чемпионат Швейцарии на несколько матчей. Форвард надеется играть в НХЛ

Теги возможные переходы Фил Кессел НХЛ чемпионат Швейцарии Хоккей

Фил Кессел может перейти в клуб из чемпионата Швейцарии.

36-летний нападающий, который находится в статусе неограниченно свободного агента, рассматривает возможность провести несколько матчей в чемпионате Швейцарии, чтобы поддерживать игровую форму.

Американский форвард по-прежнему хочет играть в НХЛ и надеется подписать соглашение с одним из клубов лиги.

Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).

Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.

Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с «Вегасом» в этом году.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Понятно,что там хорошо разбираются в хоккее,но старина сезончик два заслужил точно
+2
0
+2
Не следил в последние годы за ним. Неужели так плох, что вообще никому не нужен?
+1
0
+1
Если бы не 24 февраля, был бы шанс увидеть такую звезду в КХЛ.
+1
0
+1
Может найдет наконец свое место
0
0
0
Он просто хочет 1000 очков выбить. Всего 8 осталось. И можно заканчивать спокойно.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий