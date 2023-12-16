Алистров о мотивации Беларуси на уровне президента: «Так и есть. Белорусский хоккей развивается, будем становиться только лучше»

Владимир Алистров высказался о развитии хоккея в Беларуси.

Сборная Беларуси уступила «России 25» (3:5) в матче Кубка Первого канала.

– Для нас это тоже был очень важный матч – не меньше, чем для России.

– Мотивация на уровне президента?

– Так и есть. Мы хорошо играли, и завтра надо играть так же. «Звезды и ВХЛ» – тоже хороший соперник.

– Беларусь показывает хороший хоккей?

– А как еще по-другому играть? Мы приехали, чтобы побеждать, биться, здесь по-другому быть не может.

Немного не получилось, но все впереди. Весь белорусский хоккей развивается с каждым днем, с каждым годом.

Наша федерация делает все возможное, чтобы помочь всем ребятам выйти на новый уровень. Они правильно делают. Думаю, из года в год мы будем становиться только лучше.

Мы играем с хорошими соперниками. Сборные России, Казахстана, «Звезды и ВХЛ» – это сильные команды.

И много белорусов сейчас на лидирующих позициях в клубах КХЛ.

Все ребята прибавляют, будем становиться только лучше, – сказал нападающий сборной Беларуси и СКА Владимир Алистров.