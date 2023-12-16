Алистров о мотивации Беларуси на уровне президента: «Так и есть. Белорусский хоккей развивается, будем становиться только лучше»
Владимир Алистров высказался о развитии хоккея в Беларуси.
Сборная Беларуси уступила «России 25» (3:5) в матче Кубка Первого канала.
– Для нас это тоже был очень важный матч – не меньше, чем для России.
– Мотивация на уровне президента?
– Так и есть. Мы хорошо играли, и завтра надо играть так же. «Звезды и ВХЛ» – тоже хороший соперник.
– Беларусь показывает хороший хоккей?
– А как еще по-другому играть? Мы приехали, чтобы побеждать, биться, здесь по-другому быть не может.
Немного не получилось, но все впереди. Весь белорусский хоккей развивается с каждым днем, с каждым годом.
Наша федерация делает все возможное, чтобы помочь всем ребятам выйти на новый уровень. Они правильно делают. Думаю, из года в год мы будем становиться только лучше.
Мы играем с хорошими соперниками. Сборные России, Казахстана, «Звезды и ВХЛ» – это сильные команды.
И много белорусов сейчас на лидирующих позициях в клубах КХЛ.
Все ребята прибавляют, будем становиться только лучше, – сказал нападающий сборной Беларуси и СКА Владимир Алистров.