Степан Фальковский: «Россия 25» – прекрасная команда, одно удовольствие играть. Они ничем не хуже шведов и финнов»

Теги Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Степан Фальковский Спорт-Экспресс сборная России U25 Хоккей

Степан Фальковский считает, что «Россия 25» не хуже Швеции и Финляндии.

Сборная Беларуси проиграла команде «Россия 25» (3:5) в матче Кубка Первого канала.

– Хорошая игра. Мы немного сыграли не так, как планировали.

Забросив первую шайбу, почувствовали уверенность. Где-то в третьем периоде той самой уверенности не хватило.

– Когда соперник сравняли счет во втором периоде, вы высказали недовольство в сторону судей.

– Думали, что удаление будет, но игра продолжилась. Это и наша ошибка тоже, так как рано выключились и бросили играть.

– Сыграли эмоции в том отрезке?

– Именно так. Тут больше злость на себя, нежели на счет.

– Как относитесь к тому, что не присутствуют команды Финляндии, Чехии и другие?

– Хорошо, что есть с кем играть.

Россия – прекрасная команда, мастеровитые ребята. Одно удовольствие играть с ними. Они ничем не хуже шведов и финнов, – сказал защитник сборной Беларуси Степан Фальковский.

5 комментариев
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Резиновая баба - прекрасная баба. Одно удовольствие. Она ничем не хуже живой.
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Лизнул боссу, молодец.
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Спортс вы уже добавили: сказал защитник сборной Беларуси и СКА Степан Фальковский
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Ответ ivan555navi
русофобы бесятся, как только что-то положительное услышат про Россию и про её сборную
русофобы близко,настолько близко,что ты сам русофоб
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