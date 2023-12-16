Степан Фальковский: «Россия 25» – прекрасная команда, одно удовольствие играть. Они ничем не хуже шведов и финнов»

Степан Фальковский считает, что «Россия 25» не хуже Швеции и Финляндии.

Сборная Беларуси проиграла команде «Россия 25» (3:5) в матче Кубка Первого канала.

– Хорошая игра. Мы немного сыграли не так, как планировали.

Забросив первую шайбу, почувствовали уверенность. Где-то в третьем периоде той самой уверенности не хватило.

– Когда соперник сравняли счет во втором периоде, вы высказали недовольство в сторону судей.

– Думали, что удаление будет, но игра продолжилась. Это и наша ошибка тоже, так как рано выключились и бросили играть.

– Сыграли эмоции в том отрезке?

– Именно так. Тут больше злость на себя, нежели на счет.

– Как относитесь к тому, что не присутствуют команды Финляндии, Чехии и другие?

– Хорошо, что есть с кем играть.

Россия – прекрасная команда, мастеровитые ребята. Одно удовольствие играть с ними. Они ничем не хуже шведов и финнов, – сказал защитник сборной Беларуси Степан Фальковский.