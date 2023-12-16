Сорокин пропустил 4+ шайбы в 10 из 19 матчей в сезоне. Он отразил 30 из 34 бросков «Бостона» и 1 из 3 буллитов в серии
Илья Сорокин пропустил 4+ шайбы за игру в 10 из 19 матчей в сезоне.
Вратарь «Айлендерс» отразил 30 из 34 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:5 Б).
В серии буллитов россиянин справился с 1 броском из трех.
В 19 матчах в сезоне у Сорокина 8 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,15. В четырех играх он пропускал по 5 шайб, еще в шести – по 4.
В обороне не ахти конечно, 3 в меньшинстве пустили. Половина основных защитников не играло, двое из них из первого звена: Пулок и Пелек. Так что не мудрено. Но и не сказать, что прям проваливается оборона без них
Держись Сорокин ✊🏻