Сорокин пропустил 4+ шайбы в 10 из 19 матчей в сезоне. Он отразил 30 из 34 бросков «Бостона» и 1 из 3 буллитов в серии

Теги Айлендерс Бостон НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин пропустил 4+ шайбы за игру в 10 из 19 матчей в сезоне.

Вратарь «Айлендерс» отразил 30 из 34 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:5 Б). 

В серии буллитов россиянин справился с 1 броском из трех. 

В 19 матчах в сезоне у Сорокина 8 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,15. В четырех играх он пропускал по 5 шайб, еще в шести – по 4. 

5 комментариев
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Ответ LightWithin
Очевидно, что если команда не играет, защитники где-то, и за матч по воротам летит 30+ бросков, то немудрено столько напропускать, не всегда режим ..ога включается по мановению. Держись Сорокин ✊🏻
Только не в этой игре... В основном вы правы, но не сейчас. Не сказать, что Сорокин прям выручал. А четвертый так вообще привез. Ульмарк раза 3-4 с пустых вытащил, например...
В обороне не ахти конечно, 3 в меньшинстве пустили. Половина основных защитников не играло, двое из них из первого звена: Пулок и Пелек. Так что не мудрено. Но и не сказать, что прям проваливается оборона без них
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+3
Ответ КиКо
Так его кидают всё время под танки (Бостон, Вегас, Рейнджерс, Ванкувер). Ставьте его на Анахаймы и Сан-Хосе вместо Варламова и окажется, что он в фантастической форме - три-четыре сухих матча подряд выдаст.
Человеку в год больше 8 млн выписали наверное не для того чтобы под него соперников послабее подбирать
+2
0
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
2 из трёх буллитов Сорокин пропустил. Бесхитростно ему пробили два раза
+2
-1
+1
Очевидно, что если команда не играет, защитники где-то, и за матч по воротам летит 30+ бросков, то немудрено столько напропускать, не всегда режим ..ога включается по мановению.
Держись Сорокин ✊🏻
+3
-3
0
Так его кидают всё время под танки (Бостон, Вегас, Рейнджерс, Ванкувер). Ставьте его на Анахаймы и Сан-Хосе вместо Варламова и окажется, что он в фантастической форме - три-четыре сухих матча подряд выдаст.
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