Сорокин пропустил 4+ шайбы в 10 из 19 матчей в сезоне. Он отразил 30 из 34 бросков «Бостона» и 1 из 3 буллитов в серии

Илья Сорокин пропустил 4+ шайбы за игру в 10 из 19 матчей в сезоне.

Вратарь « » отразил 30 из 34 бросков в игре регулярного чемпионата с « » (4:5 Б).

В серии буллитов россиянин справился с 1 броском из трех.

В 19 матчах в сезоне у 8 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,15. В четырех играх он пропускал по 5 шайб, еще в шести – по 4.