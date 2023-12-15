Каменский о Кубке Первого канала: «Любой экспириенс в сборной идет на пользу. К турниру всегда будет интерес»

Валерий Каменский высказался о Кубке Первого канала.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

«Для молодежи это отличный турнир, школа.

Любой экспириенс [опыт] в сборной идет на пользу: поиграть с новыми партнерами, познакомиться. К этому турниру всегда будет интерес.

Есть шанс раскрыться и показать себя – это самое главное», – сказал олимпийский чемпион .

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?