Каменский о Кубке Первого канала: «Любой экспириенс в сборной идет на пользу. К турниру всегда будет интерес»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Валерий Каменский Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Хоккей

Валерий Каменский высказался о Кубке Первого канала.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

«Для молодежи это отличный турнир, школа.

Любой экспириенс [опыт] в сборной идет на пользу: поиграть с новыми партнерами, познакомиться. К этому турниру всегда будет интерес.

Есть шанс раскрыться и показать себя – это самое главное», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

4 комментария
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Экспириенс? Отставить такие словечки, старший лейтенант Каменский!
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Для чего постоянно что-то об’яснять? Любая вывеска Россия-Канада, Россия-США, Швеция-Россия, Финляндия - Россия говорит сама за себя. И как бы не раскручивали Россия-Казахстан или Россия-Белоруссия, это ни о чем. Хватит уже врать самим себе.
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Ответ Calabasas
Ну нет сейчас возможности играть с Канадой и США, ты же сам это прекрасно понимаешь. Играем с тем кто есть.
Так не надо это представлять как уникальный турнир. Все-таки есть люди, которые все понимают. При всем уважении к Белоруссии и Казахстану, это команды не высокого уровня.
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