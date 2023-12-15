Вячеслав Быков: «Сборная и клуб – это совсем другое. Игрокам надо знать требования в сборной, почувствовать атмосферу»

Вячеслав Быков высказался о важности матчей сборной России по хоккею.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

«Сборную нужно собирать. Тренерам важно общаться с игроками, которые претендуют на место в команде.

И самим игрокам надо знать требования в сборной, почувствовать атмосферу. Сборная и клуб – это совсем другое.

Было бы хорошо, если бы все ребята приезжали в сборную, не только до 25 лет. Опытные ребята будут поддерживать молодежь.

Хорошо, если есть возможность заменить сборную Китая на Кубке Первого канала. Это больше их проблема, нежели России.

Нужно просто играть и вытягивать пользу для команды», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?