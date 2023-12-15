Вячеслав Быков: «Сборная и клуб – это совсем другое. Игрокам надо знать требования в сборной, почувствовать атмосферу»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Хоккей

Вячеслав Быков высказался о важности матчей сборной России по хоккею.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

«Сборную нужно собирать. Тренерам важно общаться с игроками, которые претендуют на место в команде.

И самим игрокам надо знать требования в сборной, почувствовать атмосферу. Сборная и клуб – это совсем другое.

Было бы хорошо, если бы все ребята приезжали в сборную, не только до 25 лет. Опытные ребята будут поддерживать молодежь.

Хорошо, если есть возможность заменить сборную Китая на Кубке Первого канала. Это больше их проблема, нежели России.

Нужно просто играть и вытягивать пользу для команды», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

2 комментария
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Никто никого не собирает . Это Вы, Вячеслав Аркадьевич человек -легенда хоккейного Мира , понимаете в хоккее от А до Я . А здесь нет никакого тренерского дарования , как мне кажется , никакого хоккейного мышления . Взяли из одного клуба 15 человек и добавили из тех кто согласился приехать. Уже завтра , после Вашего интервью , главный тренер будет рассказывать про требования в сборной. Как мне кажется, там нет ни одной игровой мысли. А если убрать с мостика ассистентов , то мы увидим дворовый хоккей и полный сумбур. В стране столько великолепных легендарных тренеров в прошлом игроки с Мировым именем , со своей харизмой , со своей игровой философией . Почему мы должны смотреть на все это ? Почему вы , Вячеслав Аркадьевич , остаетесь в стороне от отечественного хоккея ? Призываю Вас заняться работой , которую вы умеете великолепно делать.
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На товарняк с Кубой надо всех собрать и Овечкина
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