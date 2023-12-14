Максим Летунов: «Мне нравятся документальные сериалы, истории из прошлого. Ларионов постоянно присылает статьи про бывших игроков из разных видов спорта»
Максим Летунов поделился мнением о работе с Игорем Ларионовым.
– Работая под руководством Игоря Ларионова, вы научились какой-нибудь конкретной фишке?
– Скорости принятия решений на льду. Каждый день на каждой тренировке мы слышим, что надо быстрее принимать решения и быстрее двигать шайбу.
Есть определенные упражнения на тренировках, где если ты замедлил, то сорвал атаку и потерял шайбу.
В таких упражнениях видно, что если мы быстро принимаем решения и быстро двигаем шайбу, то получается красивый хоккей. Считаю, что мы стали это делать гораздо лучше по сравнению с прошлым сезоном.
Наши голевые комбинации постоянно публикуются на сайте КХЛ в топ-10 лучших голов недели.
– Насколько близок потолок игровой быстроты команды «Торпедо»?
– До него еще очень далеко. В некоторых нюансах мы можем быть намного лучше. Можно улучшить быстроту мысли при игре в обороне, при выходе из зоны.
– Насколько часто общаетесь с Игорем Ларионовым?
– Довольно часто. Игорь Николаевич постоянно приводит примеры из своей карьеры или жизни. Это очень поучительно и даёт много опыта.
– Игорь Ларионов активно пропагандирует внутреннее развитие хоккеистов через книги и искусство. Как вы к этому относитесь?
– Мне больше нравятся документальные сериалы, истории из прошлого, причем как российские, так и зарубежные.
Плюс Игорь Николаевич присылает нам постоянно статьи про бывших игроков из разных видов спорта. Интересно прочитать или послушать про других спортсменов, – сказал нападающий «Торпедо» Максим Летунов.