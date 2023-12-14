Максим Летунов: «Мне нравятся документальные сериалы, истории из прошлого. Ларионов постоянно присылает статьи про бывших игроков из разных видов спорта»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Максим Летунов Хоккей

Максим Летунов поделился мнением о работе с Игорем Ларионовым.

– Работая под руководством Игоря Ларионова, вы научились какой-нибудь конкретной фишке?

– Скорости принятия решений на льду. Каждый день на каждой тренировке мы слышим, что надо быстрее принимать решения и быстрее двигать шайбу.

Есть определенные упражнения на тренировках, где если ты замедлил, то сорвал атаку и потерял шайбу.

В таких упражнениях видно, что если мы быстро принимаем решения и быстро двигаем шайбу, то получается красивый хоккей. Считаю, что мы стали это делать гораздо лучше по сравнению с прошлым сезоном.

Наши голевые комбинации постоянно публикуются на сайте КХЛ в топ-10 лучших голов недели.  

– Насколько близок потолок игровой быстроты команды «Торпедо»?

– До него еще очень далеко. В некоторых нюансах мы можем быть намного лучше. Можно улучшить быстроту мысли при игре в обороне, при выходе из зоны. 

–  Насколько часто общаетесь с Игорем Ларионовым?

–  Довольно часто. Игорь Николаевич постоянно приводит примеры из своей карьеры или жизни. Это очень поучительно и даёт много опыта. 

– Игорь Ларионов активно пропагандирует внутреннее развитие хоккеистов через книги и искусство. Как вы к этому относитесь?

– Мне больше нравятся документальные сериалы, истории из прошлого, причем как российские, так и зарубежные.

Плюс Игорь Николаевич присылает нам постоянно статьи про бывших игроков из разных видов спорта. Интересно прочитать или послушать про других спортсменов, – сказал нападающий «Торпедо» Максим Летунов.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий