Максим Летунов: «Мне нравятся документальные сериалы, истории из прошлого. Ларионов постоянно присылает статьи про бывших игроков из разных видов спорта»

Максим Летунов поделился мнением о работе с Игорем Ларионовым.

– Работая под руководством , вы научились какой-нибудь конкретной фишке?

– Скорости принятия решений на льду. Каждый день на каждой тренировке мы слышим, что надо быстрее принимать решения и быстрее двигать шайбу.

Есть определенные упражнения на тренировках, где если ты замедлил, то сорвал атаку и потерял шайбу.

В таких упражнениях видно, что если мы быстро принимаем решения и быстро двигаем шайбу, то получается красивый хоккей. Считаю, что мы стали это делать гораздо лучше по сравнению с прошлым сезоном.

Наши голевые комбинации постоянно публикуются на сайте в топ-10 лучших голов недели.

– Насколько близок потолок игровой быстроты команды «Торпедо»?

– До него еще очень далеко. В некоторых нюансах мы можем быть намного лучше. Можно улучшить быстроту мысли при игре в обороне, при выходе из зоны.

– Насколько часто общаетесь с Игорем Ларионовым?

– Довольно часто. Игорь Николаевич постоянно приводит примеры из своей карьеры или жизни. Это очень поучительно и даёт много опыта.

– Игорь Ларионов активно пропагандирует внутреннее развитие хоккеистов через книги и искусство. Как вы к этому относитесь?

– Мне больше нравятся документальные сериалы, истории из прошлого, причем как российские, так и зарубежные.

Плюс Игорь Николаевич присылает нам постоянно статьи про бывших игроков из разных видов спорта. Интересно прочитать или послушать про других спортсменов, – сказал нападающий « » .