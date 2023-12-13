Генменеджер «Авангарда»: «Вратаря-легионера точно не рассматриваем. Если и подпишем голкипера, то не ценой наших лучших проспектов»
Антон Курьянов ответил на вопрос о возможном подписании договора с голкипером.
– Все в мире знают, что вы ищете вратаря. Это осложняет ситуацию?
– Нет на рынке сейчас проверенного вратаря, который бы приехал в Омск и стал у нас условным Шимоном Грубецем.
За голкиперов, которые нам интересны, просят молодых ребят. Понятно, что есть академия и обменный фонд.
Но фамилии тех, кого называли другие клубы, для нас являются неприкасаемыми. Уверенности в том, что потенциальный кандидат сыграет как первый номер, у нас нет.
Возвращаясь к нашей академии, можно задаться вопросом: а как тогда мы будем развивать наших ребят в лице Мишурова и давать им шанс? Всегда есть много за и против.
За последний месяц два наших вратаря выдавали победы серийно. Один-два матча случайно можно выиграть. Сериями – очень тяжело.
Мы если и возьмем вратаря, то не ценой наших лучших проспектов.
– Помимо молодежи, у вас есть права на игроков, выступающих в Северной Америке, – Костина, Чинахова, Мирошниченко.
– Мы готовы рассмотреть эти варианты, но надо понимать, за кого их отдавать. Наверное, права на Чинахова сохраним. У него контракт с «Коламбусом» заканчивается, и неизвестно, что будет на следующий год.
У Костина небольшой контракт на два года. Тут надо получить предложение, от которого сложно отказаться.
– Эдди Паскуале был бы интересен «Авангарду»?
– Вратаря-легионера мы точно не рассматриваем. За такие деньги брать его нецелесообразно, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.