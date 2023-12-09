Бердин о российских вратарях в НХЛ: «Там очень слабо работают – а у нас сильные тренеры. Мы физически посильнее них, дух закаляется»

Теги НХЛ КХЛ Сочи Михаил Бердин Хоккей

Михаил Бердин ответил на вопрос о феномене российских вратарей в НХЛ.

– В чем феномен российских вратарей в НХЛ? С чем можно связать прогресс российской вратарской школы?

– Я думаю, у нас очень сильные тренеры вратарей. Я работал с тренерами и здесь, и там – это небо и земля.

У нас в детских школах очень плотно работают с вратарями, там этого вообще нет. Там один-два тренера на команду, и все. Там с вратарями очень слабо работают.

Еще один фактор – там вратари все отдельно делают от игроков: в зале, на льду.

Мы всегда все делали вместе с командой на сборах: тренируемся, бегаем. Я думаю, мы физически посильнее них. И у нас в СДЮСШОР дух закаляется.

Успех вратаря – это по большей части психология, а затем техническая подготовка. У нас духом посильнее ребята, – сказал вратарь «Сочи» Михаил Бердин.

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