Бердин о российских вратарях в НХЛ: «Там очень слабо работают – а у нас сильные тренеры. Мы физически посильнее них, дух закаляется»
Михаил Бердин ответил на вопрос о феномене российских вратарей в НХЛ.
– В чем феномен российских вратарей в НХЛ? С чем можно связать прогресс российской вратарской школы?
– Я думаю, у нас очень сильные тренеры вратарей. Я работал с тренерами и здесь, и там – это небо и земля.
У нас в детских школах очень плотно работают с вратарями, там этого вообще нет. Там один-два тренера на команду, и все. Там с вратарями очень слабо работают.
Еще один фактор – там вратари все отдельно делают от игроков: в зале, на льду.
Мы всегда все делали вместе с командой на сборах: тренируемся, бегаем. Я думаю, мы физически посильнее них. И у нас в СДЮСШОР дух закаляется.
Успех вратаря – это по большей части психология, а затем техническая подготовка. У нас духом посильнее ребята, – сказал вратарь «Сочи» Михаил Бердин.