Гендиректор «Салавата» о Кори Перри: «Поступит предложение – рассмотрим. Кандидат должен хотеть того, чтобы приехать к нам не в основной состав»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» ответил, может ли клуб подписать Кори Перри.
– «Салават Юлаев» в последнее время много побеждает, агрессивно играет в атаке. За счет чего это произошло?
– Это заслуга тренерского штаба, они изменили игру. И вся лига движется в направлении атакующего хоккея.
Для тренерского штаба было очевидно: если в начале сезона мы шли по пути проб и ошибок, то теперь понятно, что в КХЛ надо играть именно так, как стараемся делать мы.
И многие команды играют тоже агрессивно, интересно. На это сразу же отреагировали зрители, увеличилась посещаемость, собираются полные стадионы.
Даже когда проигрывает команда, мы судим уже по комментариям – ничего страшного, идем дальше, зато интересно ходить на матчи «Салавата Юлаева».
– Могут ли в Уфу переехать еще легионеры? Например, Кори Перри.
– Если такое предложение нам поступит – конечно, мы его рассмотрим. У нас есть варианты.
Но это должна быть большая фигура, которая действительно поможет команде. Дело в том, что у нас уже есть три иностранца, мы ни от кого не хотим отказываться.
Но у нас есть календарная ротация у защитников. Может быть, и с форвардами такое сделаем – тот же Ливо где‑то отдохнет, все‑таки у него была травма в начале сезона. Можем это рассмотреть.
Но пока таких предложений нет, и мы должны видеть обоюдный интерес.
Кандидат на место в составе должен хотеть того, чтобы приехать к нам не в основной состав. И вопрос денег, конечно – легионер может приехать в Уфу и заработать.
– Клуб ведь не прижат под потолок зарплат.
– Да, у нас есть запас около 200 миллионов рублей, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
я думал, инициатива наоборот от клуба исходит
интересен игрок - выходят на агента