Форвард «Авангарда» Гераськин интересен «Металлургу». Гомоляко оценил шансы на трансфер как достаточно хорошие
Игорь Гераськин может перейти в «Металлург» из «Авангарда».
В нынешнем сезоне нападающий набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 13:53.
Гераськин ранее играл под руководством тренера «Металлурга» Андрея Разина в «Северстали».
– Вам по-прежнему интересен Игорь Гераськин?
– Да.
– Работа в этом направлении может вестись?
– Ведется.
– Если оценивать – шансы хорошие?
– Достаточно.
– В течение ближайших дней это может состояться?
– Да, – ответил спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко на вопросы журналиста Михаила Зислиса.