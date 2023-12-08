Форвард «Авангарда» Гераськин интересен «Металлургу». Гомоляко оценил шансы на трансфер как достаточно хорошие

Игорь Гераськин может перейти в «Металлург» из «Авангарда».

В нынешнем сезоне нападающий набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах Фонбет чемпионата при среднем игровом времени 13:53.

Гераськин ранее играл под руководством тренера «Металлурга» Андрея Разина в «Северстали».

– Вам по-прежнему интересен ?

– Да.

– Работа в этом направлении может вестись?

– Ведется.

– Если оценивать – шансы хорошие?

– Достаточно.

– В течение ближайших дней это может состояться?

– Да, – ответил спортивный директор « » на вопросы журналиста Михаила Зислиса.