Форвард «Авангарда» Гераськин интересен «Металлургу». Гомоляко оценил шансы на трансфер как достаточно хорошие

Теги Авангард Металлург Мг возможные переходы Сергей Гомоляко КХЛ Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин может перейти в «Металлург» из «Авангарда».

В нынешнем сезоне нападающий набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 13:53.

Гераськин ранее играл под руководством тренера «Металлурга» Андрея Разина в «Северстали».

– Вам по-прежнему интересен Игорь Гераськин?

– Да.

– Работа в этом направлении может вестись?

– Ведется.

– Если оценивать – шансы хорошие?

– Достаточно.

– В течение ближайших дней это может состояться?

– Да, – ответил спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко на вопросы журналиста Михаила Зислиса.

9 комментариев
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Ура! Отличная новость для Авангарда
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треш конечно, берите пьянова
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Только с довеском в виде Пьянова.
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Если на игрока обмен,то хороший ход.На ден.комп.-нет.P.S.:Какой Зернов?Он хотел уйти,ушёл.Не нужен он.Ушедший раз,уйдёт ещё раз
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Вообще не вопрос. Забирайте,в обмен на Зернова
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Северсталь эпохи Разина - абсолютно тренерская команда. Как только он ушёл оттуда, многие игроки без него совсем скисли (Петунин, Вовченко, Гераськин, Е.Морозов, Колмыков). Думбадзе, Денисов и Гуслистов вообще в фарм сосланы.
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Связку Гераськин-Пьянов на Зернов-Михайлис :)
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Ответ Zidane 55
Вообще не вопрос. Забирайте,в обмен на Зернова
Верно!
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Ответ Roman Schmidt
Если на игрока обмен,то хороший ход.На ден.комп.-нет.P.S.:Какой Зернов?Он хотел уйти,ушёл.Не нужен он.Ушедший раз,уйдёт ещё раз
Разве Зернов хотел уйти? Не помню, чтобы он об этом говорил.
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